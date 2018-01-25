Süper Loto ne zaman çekilecek? (25 Ocak Süper Loto)



ÇEKİLİŞ 21.15'TE BAŞLAYACAK



2009'DA DA 12 HAFTA DEVRETMİŞTİ



EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR

İşte Süper Loto'da en çok çıkan rakamlar:

Haber Merkezi

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Süper Loto 6/54 oyununun geçen hafta yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmadığından, 34 milyon 56 bin lira tutarındaki ikramiye devretti.Bu hafta yapılacak çekilişte Süper Loto’da 6 bilenlere dağıtılacak ikramiyenin 42 milyon liraya çıkması bekleniyor.Milli Piyango İdaresi'nin her hafta olduğu gibi canlı olarak yayınlayacağı çekiliş, 21.15'te başlayacak. Tüm şans oyunlarında olduğu gibi Süper Loto'nun çekilişi de Milli Piyango İdaresi internet sitesi üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.Kazandıran numaraların belirlenmesinin ardından büyük ikramiye talihlisinin olup olmadığı 22.00'a kadar ilan edilecek.Bu hafta yapılacak çekilişte Süper Loto'da 6 bilenlere dağıtılacak ikramiyenin 42 milyon liraya çıkması bekleniyor. Süper Loto'da 12 haftalık devrin ardından 12 Mart 2009'da yapılan çekilişte 6 bilen iki kişiye toplam 49,8 milyon lira verilmişti. Süper Loto'dan 1 kişi, 6 Temmuz 2017'de 37,8 milyon lira kazanmıştı.Süper Loto çekilişinde şanslarını arttırmak isteyen vatandaşlar, kuponlarını yatırmadan önce internet üzerinden en çok çıkan rakamları araştırdı.