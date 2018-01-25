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Süper Loto ne zaman çekilecek? (25 Ocak Süper Loto)

Süper Loto, geçtiğimiz 11 hafta devretmesinin ardından rekora doğru koşmaya devam ediyor. Son olarak 34 milyon liralık ikramiye için çekiliş gerçekleştiren Süper Loto'da büyük ikramiye, bu hafta 42 milyon liraya ulaşması bekleniyor

Süper Loto ne zaman çekilecek? (25 Ocak Süper Loto)
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Süper Loto 6/54 oyununun geçen hafta yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmadığından, 34 milyon 56 bin lira tutarındaki ikramiye devretti.

Bu hafta yapılacak çekilişte Süper Loto’da 6 bilenlere dağıtılacak ikramiyenin 42 milyon liraya çıkması bekleniyor.


ÇEKİLİŞ 21.15'TE BAŞLAYACAK


Milli Piyango İdaresi'nin her hafta olduğu gibi canlı olarak yayınlayacağı çekiliş, 21.15'te başlayacak. Tüm şans oyunlarında olduğu gibi Süper Loto'nun çekilişi de Milli Piyango İdaresi internet sitesi üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Kazandıran numaraların belirlenmesinin ardından büyük ikramiye talihlisinin olup olmadığı 22.00'a kadar ilan edilecek.
 


2009'DA DA 12 HAFTA DEVRETMİŞTİ


Bu hafta yapılacak çekilişte Süper Loto'da 6 bilenlere dağıtılacak ikramiyenin 42 milyon liraya çıkması bekleniyor. Süper Loto'da 12 haftalık devrin ardından 12 Mart 2009'da yapılan çekilişte 6 bilen iki kişiye toplam 49,8 milyon lira verilmişti. Süper Loto'dan 1 kişi, 6 Temmuz 2017'de 37,8 milyon lira kazanmıştı.
 


EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR 


Süper Loto çekilişinde şanslarını arttırmak isteyen vatandaşlar, kuponlarını yatırmadan önce internet üzerinden en çok çıkan rakamları araştırdı.

İşte Süper Loto'da en çok çıkan rakamlar:

1, 12, 13, 17, 31, 35, 37, 45


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