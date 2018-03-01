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Süper Loto sonuçları açıklandı! (1 Mart 2018 Süper Loto sonuçları)

Süper Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Perşembe akşamları çekilişi yapılan Süper Loto'da 541. hafta çekilişi gerçekleştirildi

Süper Loto sonuçları açıklandı! (1 Mart 2018 Süper Loto sonuçları)
SÜPER LOTO SONUÇLARI - 1 MART: 1 - 8 - 12 - 42 - 49 - 53


Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Ankara'da gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı.

5. KEZ DEVRETTİ

1 Mart 2018 Süper Loto çekilişine göre, büyük ikramiye 5. kez devretti. Böylelikle haftaya devreden ikramiye tutarı 11 milyon 189 bin 116 lira 56 kuruş oldu.

Süper Loto'nun diğer ikramiye bilgileri ise şöyle: 5 bilen 53 kişi 15 bin 320 lira15 kuruş, 4 bilen 4 bin 36 kişi 216 lira 3 bilen 89 bin 352 kişi 16 lira 85 kuruş ikramiye kazandı.


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