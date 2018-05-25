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24 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye yine devretti

Süper Loto sonuçları açıklandı. 24 Mayıs tarihli 553. hafta Süper Loto çekilişinde 6 şanslı numara 06-11-34-40-49-50 şeklinde sıralanırken bu hafta büyük ikramiyeyi kimse bilemedi. İki kez üst üste devreden Süper Loto'da büyük ikramiyenin gelecek hafta 5 milyon TL'yi geçmesi bekleniyor.

25 Mayıs 2018, Cuma 10:57 Son Güncelleme: 25 Mayıs 2018, Cuma 12:54
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Geçen hafta devreden Süper Loto'nun 24 Mayıs tarihli çekiliş dün akşam gerçekleşti. 553. hafta Süper Loto çekilişinde 6 şanslı numara 06-11-34-40-49-50 şeklinde sıralandı. Bu hafta büyük ikramiyeyi kimse bilemedi. 3 milyon 221 bin 537 lira 35 kuruş gelecek haftaya devretti. 31 Mayıs'a kadar bütük ikramiye'nin 5 milyon TL'yi geçmesi bekleniyor.

Süper Loto'da diğer ikramiye dağılımı ise şöyle: 5 bilen 41 kişi 13 bin 117 lira 50 kuruş, 4 bilen 2 bin 926 kişi 197 lira 90 kuruş, 3 bilen 61 bin 654 kişi 16 lira 15 kuruş kazandı.





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