Geçen hafta devreden Süper Loto'nun 24 Mayıs tarihli çekiliş dün akşam gerçekleşti. 553. hafta Süper Loto çekilişinde 6 şanslı numara 06-11-34-40-49-50 şeklinde sıralandı. Bu hafta büyük ikramiyeyi kimse bilemedi. 3 milyon 221 bin 537 lira 35 kuruş gelecek haftaya devretti. 31 Mayıs'a kadar bütük ikramiye'nin 5 milyon TL'yi geçmesi bekleniyor.

Süper Loto'da diğer ikramiye dağılımı ise şöyle: 5 bilen 41 kişi 13 bin 117 lira 50 kuruş, 4 bilen 2 bin 926 kişi 197 lira 90 kuruş, 3 bilen 61 bin 654 kişi 16 lira 15 kuruş kazandı.















