Süper Mavi Ay, Yunanistan'ın Nafplion kentinde deniz çekilmesine neden oldu

Büşra Kamış

Nea Kios bölgesindeki deniz nerdeyse gözlerden kayboldu. Dün karşılaşılan “medcezir” olayı, bölgede alışanların alışık olduğu bir durum olmasına rağmen, endişeye sebep oldu.in’ın Dünya’ya çok yaklaşmasıyla bağlantılı olduğu açıklandı.Ocak ayının ikinci dolunayı, aynı zamanda 2018’in ilk “Mavi Ay”ı olarak kayıtlara geçecek.Astronomlar, Dünya’da meydana gelen volkanik patlamalardan ve orman yangılarından kaynaklanan toz bulutları sebebiyle Ay’ın renginin mavimsi gözükmesini “Mavi Ay” olarak adlandırmışlardır.Ay’ın yerberi (Dünya’ya en yakın nokta) konumunda olmasından kaynaklanan dolunaydır. Ay, normalden yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görünür.Ay, Dünya’nın tam gölge konisinden geçerken Ay’ın bize dönük yüzü kızıl renge bürünür ve “Kanlı Ay” adını alır. Bu olay sonucunda gezegenimizin atmosferine ilişkin toz miktarı ve kimyasal kompozisyon gibi bilgiler elde edilebilir.