Süper Mavi Ay, Yunanistan'ın Nafplion kentinde deniz çekilmesine neden oldu

Süper mavi ay Yunanistan’ın Nafplion kentinde denizin büyük bir ölçüde çekilmesine neden olarak, bölgede yaşayanları şaşırttı

Süper Mavi Ay, Yunanistan'ın Nafplion kentinde deniz çekilmesine neden oldu
Nea Kios bölgesindeki deniz nerdeyse gözlerden kayboldu. Dün karşılaşılan “medcezir” olayı, bölgede alışanların alışık olduğu bir durum olmasına rağmen, endişeye sebep oldu. Medcezirin Süper Mavi Ay’ın Dünya’ya çok yaklaşmasıyla bağlantılı olduğu açıklandı.


MAVİ AY

Ocak ayının ikinci dolunayı, aynı zamanda 2018’in ilk “Mavi Ay”ı olarak kayıtlara geçecek.

Astronomlar, Dünya’da meydana gelen volkanik patlamalardan ve orman yangılarından kaynaklanan toz bulutları sebebiyle Ay’ın renginin mavimsi gözükmesini “Mavi Ay” olarak adlandırmışlardır.

SÜPER AY

Ay’ın yerberi (Dünya’ya en yakın nokta) konumunda olmasından kaynaklanan dolunaydır. Ay, normalden yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görünür.

KANLI AY

Ay, Dünya’nın tam gölge konisinden geçerken Ay’ın bize dönük yüzü kızıl renge bürünür ve “Kanlı Ay” adını alır. Bu olay sonucunda gezegenimizin atmosferine ilişkin toz miktarı ve kimyasal kompozisyon gibi bilgiler elde edilebilir.

DHA


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