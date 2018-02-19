Süpermarkette cinsel ilişki skandalı!

"BİR ANLIK ÇILGINLIKTI"

"BİRKAÇ HAFTA FLÖRT ETTİK AMA CİDDİ BİR ŞEY DEĞİLDİ"

"SEVGİLİSİ İÇİN ÜZGÜNÜM"

ERKEKLER ARKADAŞLIK İSTEĞİ GÖNDERİYOR

Nazlı Erdol

'de bulunan büyük bir süpermarket zincirinin ofisinde cinsel ilişkiye girerlerken çekilen videoları internete sızdırılan 19 yaşındaki, olay ile ilgili konuştu. Bir anda ülkenin gündemine oturan genç kız'ya kaçmak istediğini ve o günden beri ailesinin kendisini "Norwich'in'ı" olarak adlandırdığını söyledi.Yaşanan olayı delilik olarak nitelendiren Caitlyn, video viral hale geldikten sonra ne yapacağını şaşırmış. Bu çılgınlık anının hayatını kontrol dışına çıkarttığını anlatan genç kız, "Bu anlık bir şeydi ve tamamen çılgınlıktı" açıklamasında bulundu.35 yaşındaki üretim müdürü Neville Fox ile ofiste yaşadıkları olaydan sonra, Neville'in sevgilisinden ayrıldığı açıklandı. "Aptalca bir hata yüzünden yüksek bir bedel ödedim" diyen Caitlyn, birkaç hafta boyunca iş yerinde flört ettiklerini ama bunun ciddi bir şey olmadığını ifade etti.Genç Tesco çalışanı sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk hamleyi Neville yaptı. Ben de onunla beraber ilerledim. O benden daha yaşlıydı ve olabilecekleri benden daha iyi bilmesi gerekiyordu ama ben de bunu yapmamalıydım."Neville'in sevgilisine karşı mahçup olduğunu ve kendini bu sebeple çok kötü hissettiğini söyleyen genç kız, videonun tüm dünyada izlenmiş olmasından dolayı da çok üzgün.Şirket yönetimi tarafından çiftin işten çıkarıldığı ve haklarında soruşturma açılacağı açıklandı. Tüm olanlardan kurtulmak için Brezilya'ya taşınmayı düşünen Caitlyn, yapılan yorumlardan sonra tüm sosyal medya hesaplarını silmek zorunda kalmış. Genç erkeklerden pek çok arkadaşlık isteği alan genç kadın, her şeyin kontrolden çıkmasından şikayetçi.Caitlyn, 16 yaşında okulu terk ettiğinden beri çalıştığı'dan özür diledi.