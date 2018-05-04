Şüpheler doğru çıktı, kayıp liselinin cansız bedenine ulaşıldı

OKUL ÇANTASININ BULUNDUĞU YERDE ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Büşra Kamış

Yavuz Demir, dün 'okula gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. Kendisinden bir daha haber alamayan 16 yaşındaki gencin ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi.Ekipler, son görüldüğü alanlarda yaptığı aramada, Demir'e ait okul çantasını buldu. ocuğun Porsuk Çayına düşmüş olabileceği ihtimalini göz önünde bulunduran ekipler, hemen alandaki suyun seviyesini indirmek için bentleri kapadı. AFAD, DAK, AKUT ve İtfaiye ekipleri, gece geç saatlere kadar arama çalışmalarını sürdürdü.Sabah saatlerinde devam eden aramalarda, Yavuz Demir'in cansız bedenine ulaşıldı.