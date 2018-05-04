Şüpheler doğru çıktı, kayıp liselinin cansız bedenine ulaşıldı

Eskişehir'de dün 'okula gidiyorum' diyerek evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Yavuz Demir isimli genç çocuğun Porsuk Çayı'nda cansız bedenine ulaşıldı

04 Mayıs 2018, Cuma 13:29
Şüpheler doğru çıktı, kayıp liselinin cansız bedenine ulaşıldı
Yavuz Demir, dün 'okula gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. Kendisinden bir daha haber alamayan 16 yaşındaki gencin ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi.

OKUL ÇANTASININ BULUNDUĞU YERDE ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI


Ekipler, son görüldüğü alanlarda yaptığı aramada, Demir'e ait okul çantasını buldu. ocuğun Porsuk Çayına düşmüş olabileceği ihtimalini göz önünde bulunduran ekipler, hemen alandaki suyun seviyesini indirmek için bentleri kapadı. AFAD, DAK, AKUT ve İtfaiye ekipleri, gece geç saatlere kadar arama çalışmalarını sürdürdü.

Sabah saatlerinde devam eden aramalarda, Yavuz Demir'in cansız bedenine ulaşıldı.


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