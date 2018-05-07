Şüpheli valize sosyal medyadan naklen yayın

Büşra Kamış

Valizin içerisinden kıyafetler çıkarken, olay yerine toplanan vatandaşların o anları cep telefonlarıyla sosyal medyadan canlı yayınlaması dikkat çekti.Olay Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahıs tarafından cadde üzerine bırakılan valizi görenler, durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, valizi şüpheli olarak değerlendirip bölgeye olay yeri inceleme ve bomba imha uzmanı talep etti. Polis bu sırada bulvar üzerindeki yan yolun trafiğini durdururken, yaya geçişini de kapattı.Kısa süre sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanı, valizi kontrol ederek açtı. Unutulduğu düşünülen yolcu valizinin içerisinden kişisel eşyalar ve kıyafetler çıktı. Çevredeki vatandaşlardan bazıları tüm bu anları meraklı gözlerle izlerken, bazıları da sosyal medyadan canlı yayınladı.Ekipler, valizi incelenmek üzere polis merkezine götürdü.