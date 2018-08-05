Dün gece Kumluca ilçesinde bir motosiklette bulunan 2 kişinin üzerinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarını alan yunus polisleri Gökhan Kara ve Mehmet Helvacı takibe başladı. Kumluca’dan Finike’ye doğru kaçmaya çalışan motosikletli 2 kişi, Sahilkent civarında polislerle çarpışarak durdu. Çarpışmanın şiddetiyle sürüklenen polisler ve şüpheliler yol kenarındaki sulama kanalına çarptılar. Polisler kaçan iki şüpheliyi yakalarken, Gökhan Kara ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polis Kara’yı ilk müdahalenin ardından Antalya Atatürk Devlet Hastanesi’ne, polis Helvacı’yı ise Kumluca Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

İsimleri öğrenilemeyen şüpheliler ise gözaltına alındı.