Bu yıl kuruluşunun 21.yılını kutlayan Sur Yapı, kurulduğu günden bu yana 3 milyon metrekare inşaat, binlerce konut, ofis ve iş merkezi hayata geçirerek birçok başarılı projeye imza attı. Sur Yapı yeni başlattığı “AZ AZ ÖDEYİN ÜSTÜ KALSIN!” Kampanyası ile müşterilerine lüks projelerinde birikimlerine dokunmadan kolay erişim ve müthiş bir yatırım fırsatı sunuyor.

EXEN İSTANBUL’DA SADECE İLK TAKSİDİNİZİ ÖDEYEREK HEMEN EVİNİZE YERLEŞEBİLECEKSİNİZ…

Exen İstanbul ve Corridor projelerinde müşteriler tasarruflarına dokunmadan lüks ve konforlu bir konuta hiç peşinat ödemeden, 0,60 kredi oranı ile 120 aya kadar kredi kullanabilecekler. Kalan tutarı ise Sur Yapı bünyesinde 4 yıl vade farksız eşit taksitlerle ödeyebilecekler. Böylelikle lüks bir konut sadece taksit ödeyerek satın alınabilecek.

Kampanya kapsamında örneğin 3+1 158 m2 bir daireyi müşteriler herhangi bir peşinat ödemeden 6475 TL taksitle 1. Taksidini ödeyip hemen teslim alacak ve oturmaya başlayacak. Kalan ödemeleri ise yılda 1 kez vade farksız olarak 4 yıl boyunca 123 bin TL’lik ödemelerle tamamlayacak. Exen İstanbul’da 100 metrekarelik 2+1 dairelerde ise 4.555 TL ilk taksidi ödeyip evini teslim alacak yine kalan ödemeleri yılda 1 kez vade farkı ödemeden 4 yıl boyunca 79.538 TL ‘lik ödemelerle tamamlayacak.

Ayrıca kampanyada peşin ödemelerde yüzde 10 indirim avantajı da bulunmakta. Hem oturum hem de yatırımcı müşterilere yönelik sunulan bu fırsatlar dışında her iki projede de yüzde 1 KDV fırsatı diğer önemli bir ayrıcalık olarak dikkat çekiyor.

ÖDEME TABLOSU

PROJELER DAİRE TİPİ M2 FİYAT TAKSİT (120 AY) ÜSTÜ KALSIN AZ AZ ÖDE! KASIM 2014,2015,2016, 2017

EXEN İSTANBUL 2+1 100 m2 707.000 TL 4.555 TL 79.538 TL 2+1 139 m2 1.005.000 TL 6.475 TL 113.063 TL 3+1 158 m2 1.098.000 TL 7.074 TL 123.525 TL 3+1 185 m2 1.290.000 TL 8.311 TL 145.125 TL

Projede yer alan yaklaşık 30 dönümlük dev bir bahçe hem rezidansda yaşamayı seçen daire sahipleri için yeşil alandan uzaklaşmadan tüm sosyal donatılardan yararlanma fırsatı vermesi hem de yatay blok tercih eden daire sahiplerini İstanbul’un merkezinde tamamı bu dev bahçeye bakan ve minimum 11 metrekareden başlayan kat bahçelerine bağlayan eşsiz konsepti sunmakta.

CORRİDOR REZİDANS ARALIK 2014 TESLİM..

Avrupa Yakası’nın parlayan yıldızı, Güneşli’nin yeni ve gözde yaşam alanı Corridor da müşteriler 157 metrekare 3+1 daire için aylık 4 bin 284 lira TL taksit ödeyerek evlerini Aralık 2014 ‘te teslim alabilecekler. Kalan bedeli ise vade farkı ödemeden 4 yıl boyunca yılda 1 kez yıllık 74.813 TL ödemelerle tamamlayabilecekler.

Corridor’da 3+1 bir daire için bir aile teslime kadar yaklaşık 50.000 TL lik bir ödeme ile lüks rezidansına taşınma şansına sahip olacak.

101 metrekare 2+1 daire için 3 bin 35 lira, 42 metrekare 1+0 stüdyo daire ise bin 379 lira taksit ödeyerek kira öder gibi lüks ve ayrıcalıklı bir rezidans daireye sahip olabilecekler.

Yaşamın 2014 yılı sonunda başlayacağı projede, yatay ve dikey değişik blok yapılarında yer alan 1+0’dan 4+1’e kadar zengin daire seçenekleri ve de alışveriş çarşısında yer alan farklı tipteki ticari alanlar hem oturumcu hem de yatırımcılar için güzel fırsatlar sunuyor.

ÖDEME TABLOSU

PROJELER DAİRE TİPİ M2 FİYAT 120 AY AYLIK TAKSİT TUTARI * ÜSTÜ KALSIN AZ AZ ÖDE! KASIM 2014,2015,2016,2017

CORRİDOR REZİDANS 1+0 42 m2 214.000 TL 1.379 TL 24.075 TL 1+1 69 m2 337.000 TL 2.171 TL 37.913 TL 2+1 101 m2 471.000 TL 3.035 TL 52.988 TL 3+1 157 m2 665.000 TL 4.284 TL 74.813 TL

WEB: www.atamankarina.com.tr/

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