Sürekli kötü söz söylenen çiçek soldu

Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir okulda yürütülen kampanya sayesinde bitkilerin iyi ve kötü muameleye verdiği tepkiler gözlendi. Deneyin sonunda kötü söz söylenen bitkinin solduğu sonucuna varıldı

Sürekli kötü söz söylenen çiçek soldu
IKEA'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir ilkokulda yürüttüğü kampanyayla bitkilerinde iyi ve kötü davranışa verdiği tepkiler araştırıldı. Deneye göre bir ilkokula fiziksel olarak aynı koşullara sahip iki bitki konuldu. İkisine de aynı miktarda su verildi, ikisi de aynı oran da güne ışığı aldı.


BİR SÜRE SONRA DEĞİŞTİLER


Ancak okuldaki çocuklardan bir ay boyunca bitkilerden birine aşağılayıcı cümleler, diğerine ise övgü dolu sözler söylemeleri istendi. Gözlem altında tutulan bitkiler, bir ay sonra birbirlerinden oldukça farklılardı.

Habertürk'ün haberine göre, kötü muameleye maruz kalan bitkinin yaprakları solarken, övgü dolu sözler edilen bitkinin yemyeşil, canlı bir şekilde büyümeye devam ettiği sonucuna varıldı.


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