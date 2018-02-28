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Suriye'de BMGK'nin ateşkes kararına rağmen 107 sivil öldü

Suriye İnsan Hakları Ağı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararının açıklanmasını takip eden 72 saatte 34'ü çocuk, 18'i kadın 107 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Suriye'de BMGK'nin ateşkes kararına rağmen 107 sivil öldü
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) raporunda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Suriye'de 24 Şubat gecesi açıkladığı 1 aylık insani ateşkes kararının ardından geçen ilk 72 saatte 34'ü çocuk, 18'i kadın 107 sivilin öldüğü duyuruldu.

Raporda, rejim güçlerinin İdlib, Humus ve (Doğu Guta'nın yer aldığı) Şam kırsalındaki saldırılarında 18'i çocuk, 13'ü kadın 83 sivilin can verdiği ifade edildi.

SNHR raporunda, terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun hava saldırılarında 10'ü çocuk, 4'ü kadın 16 sivilin katledildiği belirtildi.

DEAŞ 4 çocuğu öldürürken, 2'si çocuk, 1'i kadın 4 sivil ise kimliği bilinmeyen kişilerin saldırısında hayatını kaybetti.
 

"HİÇBİR ASKERİ MERKEZ VE KARARGAH BULUNMUYOR"


Raporda, rejim güçlerinin bombaladığı yerlerde hiçbir askeri merkezin veya karargahın bulunmadığı belirtilerek vurulan sivil yerleşimler arasında bir cami ve bir de pazar yerinin olduğu ifade edildi.

Rapora göre, rejim, Şam kırsalı bölgesine 43, Hama iline 4 olmak üzere, toplam 47 varil bombalı saldırı düzenledi.

BMGK, 24 Şubat'ta Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejim kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki durumu ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındığını duyurmuştu. Kararda, Suriye genelinde insani yardımların ''güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir'' bir şekilde ulaştırılabilmesi ve ''durumu ağır hasta ve yaralıların'' tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan ''gecikmeden'' çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edilmişti. 


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