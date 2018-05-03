Suriye'de bombalı araç saldırısı: 4 ölü

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinin Dana ilçesinde ABD merkezli bir yardım derneğinin önünde bombalı araç patladı. Saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Suriye'de bombalı araç saldırısı: 4 ölü
İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA'ya yaptığı açıklamada, İdlib ilinin Dana ilçesinde bir yardım kuruluşunun önünde bombalı aracın infilak ettiğini söyledi.

Yusuf, "Yardım kuruluşunun binasının önündeki saldırıda biri kadın 4 kişi hayatını kaybetti,10 kişi yaralandı." dedi

Yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bombalı araç saldırısında çevredeki çok sayıda bina da zarar gördü.

Söz konusu saldırının ABD merkezli International Rescue Committee (Uluslararası Kurtarma Heyeti) isimli yardım kuruluşunun önünde meydana geldiği öğrenildi.

Ancak kuruluştan henüz açıklama yapılmadı.

AA


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