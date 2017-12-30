Suriye'de önemli gelişme! 'Milli Ordu' adı altında birleştiler

Suriye'de 2011 yılından beri süren iç savaşta önemli bir gelişme yaşandı. Suriye Geçici Hükümeti, Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı yaklaşık 30 alt grubun "Milli Ordu" adı altında birleştiğini açıkladı

Suriye'de önemli gelişme! 'Milli Ordu' adı altında birleştiler
Geçici hükümetin Başbakanı Cevad Ebu Hatab, Halep'e bağlı Azez ilçesinde grupların liderleriyle bir araya geldi. Hatab, yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından 'Milli Ordu'nun kurulduğunu duyurdu.

Hatab, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, öncelikli amaçlarının Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenli hale getirilen bölgeyi ellerinde tutmak ve Esad rejimi ile DEAŞ, PKK/PYD gibi terör örgütlerine karşı durarak halkı savunmak olduğunu söyledi. 


'EN ÖNEMLİ HUSUS BÜTÜN  BÖLGEYİ TEK BİR ORDU HALİNE GETİRMEK'


Proje ile 3 kolorduyu birleştirdiklerini, şu an itibarıyla toplam 22 bin askere sahip olduklarını ifade eden Hatab, şunları kaydetti: "1. Kolordu Türkiye'de eğitim alanlar. 2. ve 3. kolordu ise yaklaşık 30 gruptan oluşuyor. Bizim için en önemli husus, bütün bölgeyi tek bir ordu haline getirmek. Bu da Türkiye'nin desteğiyle olur.
 

'TÜRKİYE KIRIP DÖKMEDİ'


Azez'den Cerablus arasını eskiden DEAŞ ve PKK/PYD militanları tutuyordu. Bu bölge yaklaşık 2 bin 300 kilometrekare. Burada Fırat Kalkanı Harekatı başladığı zaman bölgenin yüzde 15'i harabe oldu. Rakka'ya baktığımızda ise tamamı yıkıldı ve ondan sonra alındı. Türkiye aynı şeyi yapmadı yani kırıp dökmedi." 

Geçici hükümetin Genelkurmay Başkanı Albay Heysem Efeysi de "Milli Ordu"nun 3 kolordunun birleşmesi sonucu oluştuğunu söyledi.


'FIRAT KALKANI HAREKATI BÖLGESİ'NDE BU KARARI ALDIK'
 

Kurulan ordunun ilerleyen günlerde tüm Suriye'yi kapsayacağını anlatan Efeysi, "Öncelikle Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde bu kararı aldık.

Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nden destek alarak bu karara vardık. Sonuçta Fırat Kalkanı Bölgesi'nde 'Milli Ordu' kurulduktan sonra inşallah diğer kalan yerlerde de devam ettirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu. 

Bugünden sonra her nerede olursa olsun gerek Esad güçleri gerek terör örgütleri DEAŞ, PKK/PYD'yi bölgeden temizleyeceklerini aktaran Efeysi, temizlenen bölgelerde Genelkurmaya bağlı kolordu yapılanmaları kuracaklarını söyledi. 
 
AA
 
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