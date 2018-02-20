Suriye'de oyun büyük



FELAKET UYARISI



TERÖR ÖRGÜTÜ PANİK OLDU



AMAÇ: HAREKATI ENGELLEMEK



AMERİKA - RUSYA 'ÇATIŞMASI'



HAREKATI NASIL ETKİLER?

İdil Janet Demiray

gelişmeler üzerine dün akşam önce Rusya lideri Putin sonra da İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü. Görüşmelerde Erdoğan, Esad’a bağlı güçlerin Afrin’e gireceği iddialarıyla ilgili olarak, “Suriye rejimi bu yola girerse sonuçları olur. Harekatımız planlandığı şekilde sürecek” dedi. Cumhurbaşkanlığı kaynakları “Görüşmelerde terörle mücadelede işbirliğini sürdürme kararlılığı teyit edildi” bilgisini verdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da “Suriye rejimi Afrin’e terörist PKK ve YPG’yi temizlemek için girerse, sorun yok. Korumak için girerse bizi kimse durduramaz” diye konuştu.Bakanlar Kurulu sonrası Bekir Bozdağ şunları söyledi: “Rejim güçlerinin afrin’e gireceğine dair haber doğrulanmadı. suriye rejiminin, terör örgütlerini müdafaa için afrin’e birlik sevk etme gibi bir düşünceye varması veya bu yönde adım atması, bölge bakımından çok büyük felaketlere yol açar.”Terör örgütü PYD ‘Zeytin dalı Harekatı’ ile 78 noktanın kontrolünü kaybedince çıkmaza girdi. Amerika Dışişleri Bakanı Tillerson’ın 15 Şubat’ta Ankara’ya yaptığı ziyaret ve sonrası verilen olumlu mesajlar hem PYD’yi hem de bölgenin büyük oyun kurucusu Rusya’yı endişelendirdi. Amerika’nın Suriye’de kullandığı PYD, kendisini garantiye almak için siyasi manevra yaptı.Terör örgütü PYD, Esad ile pazarlığını hızlandırdı. Suriye’nin resmi haber ajansı SANA dün, Esad güçlerinin Afrin’e gireceğini açıkladı. İddiaya göre; Esad’ın askerleri, cephe hattına yerleşip Türk ordusunun Afrin’e girmesine karşı tampon olacak. Amaç; Türkiye’nin ilerlemesini engellemek.Uzmanlar durumu şöyle değerlendirdi: “Esad, Rusya ve İran’ın rızası olmadan karar alamaz. amerika ile Türkiye’nin son görüşmesinden yansıyan olumlu hava, Rusya’ya bu adımı attırmış olabilir. Rusya oyunun liderliğini amerika’ya kaptırmak istemez. Esad ile Türkiye’yi masaya oturtmayı hedefleyebilir. Pyd de amerika’ya bağımlı. Bu işte amerika’nın da parmağı varsa durum Türkiye için çok daha karışık demektir.”Zeytin Dalı Harekatı'nı ve Ortadoğu’yu yakından takip eden uzmanlar, Esad güçlerinin Afrin’e girmesinin sürece etkilerini anlattı.Esad Afrin’e girme kararını Rusya ve İran’ın rızası olmadan alamaz. Bu Türkiye’nin askeri hedeflerini sınırlayabilir. Türkiye, Esad rejimiyle sıcak çatışmaya girmek istemeyecektir. Bu hamle Esad’ın PYD’yi tehdit olarak görmediğini de gösteriyor.Bizim harekâtımız bir ‘meşru müdafaa’ idi. Oradaki terörist gruba yönelikti. Savaş hukukuna girmiyordu. Şimdi devlet güçleri oraya gelirse konu savaş hukukunun alanına girer. Uluslararası hukuk açısından bir savaş durumu ortaya çıkar.Suriye ordusunun Afrin’e güneyden girmesi, Türkiye’nin İdlip’teki unsurlarıyla irtibatını keser. Afrin harekâtıyla ilgili planlarımız güncellenebilir, belki ilçe merkezine girmeye gerek kalmayabilir.Türkiye ile Rusya arasında o bölgede bir uzlaşma vardı. Böyle bir tavır Türkiye-Rusya arasındaki anlaşmanın bozulması anlamına gelir. O zaman Türkiye için ok yaydan çıkar. Önlerinde Esad askerleri olup olmadığına bakmaz.Ben rejim askerlerinin Afrin’in içine gireceklerini düşünmüyorum. Bir mutabakat sağlanmadan şehir merkezine girmeye çalışmaları Türkiye ile rejim arasında çatışmaya sebep olur. Ancak Tel Rıfat’a kadar gireceklerini düşünüyorum.Bu hareket Esad’ın Türkiye ile görüşme veya müzakere istediğinin bir yansımasıdır. Rusya daha önce hava sahasını kapatmıştı. Böyle bir ihtimal yine gündeme gelebilir. Bu da harekâtımızın emniyetini etkileyebilir.