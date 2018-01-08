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Suriye'de TSK konvoyuna roketatarlı saldırı

Suriye'de İdlib gerginliği azaltma bölgesinde ateşkes gözlem görevi yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyuna roketatar saldırısı düzenlendi.

08 Ocak 2018, Pazartesi 15:45
Suriye'de TSK konvoyuna roketatarlı saldırı
Alınan bilgiye göre, Daret İzze ilçesi yakınlarında TSK konvoyunun geçişi sırasında düzenlenen saldırıda araçların 20-30 metre yakınına roketatar mermisi isabet etti.

Ölen veya yaralanan olmayan saldırıda, araçlarda da herhangi bir hasar meydana gelmedi. Olayın ardından TSK unsurları gerekli güvenlik tedbirlerini aldı.


GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ İLAN EDİLMİŞTİ


Hatay ilinin karşısına denk düşen İdlib ili ve çevresi, 4-5 Mayıs'taki Astana anlaşmasında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti. Ateşkesin garantörleri Türkiye, Rusya ve İran, 14-15 Eylül'deki turda da bölgenin sınırları üzerinde uzlaşmıştı. TSK, 12 Ekim'de ateşkes gözlem noktaları kurma amacıyla bölgeye intikal etmişti. Şimdiye kadar 3 gözlem noktası kuran TSK'nın faaliyetleri devam ediyor.

Suriye-Türkiye sınırındaki Afrin bölgesinde yuvalanan terör örgütü PYD/PKK da İdlib gerginliği azaltma bölgesinde konuşlu TSK gözlem gücüne havan topu saldırısı düzenlemişti. 


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