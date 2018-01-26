Suriye'de yaklaşık 1 milyon 300 bin kişi yerinden edildi

TOPLU GÖÇLERE MARUZ KALDILAR

10 BİNDEN FAZLA SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ

'TUTUKLULARIN SAYISI 215 BİNDEN FAZLA'

REJİM GÜÇLERİ KİMYASAL SİLAH SALDIRISI YAPTI

Mine Bozkurt

(SNHR), Suriye'de 2017 yılındaki göçler, yaşanan çatışmalar, saldırılarda ölenler, tutuklamalar ve kullanılan silahlara ilişkin geniş bir rapor yayımladı.Raporda, ülkede geçen yıl yaşanan çatışmalar ve saldırılar yüzünden yaklaşık bir milyon 300 bin kişinin zorunlu toplu göçlere maruz kaldığı açıklandı.Rapora göre, terör örgütü PYD/PKK ve DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçleri ittifakı ile rejim ve Rus ittifakının Rakka iline yönelik geçen yılki saldırıları sonrası yaklaşık 450 bin sivil göç etmek zorunda kaldı.Ağın raporunda, "Rejim-Rus ittifakının Deyrizor'a yönelik saldırılarında Fırat Nehri'nin doğusundaki bölgeden yaklaşık 450 bin sivil nehrin karşı kıyısına göç etti." ifadelerine yer verildi.Raporda, rejim vegüçlerinin 2017'nin sonlarında Hama ve İdlib ilinin güney kırsalına yoğun saldırıları yüzünden kentin kuzey kırsalına yaklaşık 300 bin kişinin göç ettiği belirtildi.Rejimin abluka ve demografik yapıyı değiştirme politikasının anlatıldığı raporda, rejim ve destekçilerinin abluka altındaki bazı bölgeleri geçen sene tahliye ve göç anlaşmalarını imzalamaya zorladığına ve on binlerce sivil ve askeri muhalifin farklı bölgelere göç ettiğine yer verildi.SNHR raporunda, Suriye'de 2017 yılında büyük bölümü Beşar Esad rejimi tarafından olmak üzere 10 bin 204 sivilin öldürüldüğü kaydedildi.Raporda, Esed rejiminin geçen yıl yaptığı işkenceler ve düzenlediği saldırılarda 754'ü çocuk, 591'i kadın 4 bin 148 sivili öldürdüğü bildirilirken, Rus güçlerinin saldırılarında 439'u çocuk, 284'ü kadın bin 436 sivilin hayatını kaybettiği aktarıldı.Terör örgütü PYD/PKK'nın 58'i çocuk, 54'ü kadın toplam 316 sivili katlettiği kaydedilen raporda, terör örgütü DEAŞ'ın 281'i çocuk, 148'i kadın bin 421 sivilin hayatını kaybetmesine yol açtığı ifade edildi.karşıtı uluslararası koalisyon güçlerinin saldırılarında 521'i çocuk, 332'si kadın toplam bin 759 sivilin öldüğü belirtilen raporda, askeri muhalifler ve rejim karşıtı grupların rejimle çatışmaları sonucu ise 47'si çocuk, 30'u kadın 211 sivilin yaşamını yitirdiği vurgulandı.Raporda, kimliği bilinmeyen tarafların 198'i çocuk, 97'si kadın 913 sivili öldürdüğü kaydedildi.Geçen yıl 6 bin 517 kişinin keyfi şekilde tutuklandığı bilgisine yer verilen rapora göre, rejim güçleri 4 bin 796, PYD/PKK 647, DEAŞ terör örgütü 539, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar ise 535 kişiyi keyfi bir şekilde alıkoydu.SNHR raporunda, "SNHR, şu ana kadar tutuklu olanlardan 117 bininin listesini elinde bulunduruyor. Ancak tahminlerimize göre, tutukluların sayısı 215 binden fazla. Bu rakamların yüzde 99'u Suriye rejimi tarafından tutsak." ifadelerine yer verdi.Raporda, 211'i rejim tarafından olmak üzere 232 sivilin işkence görerek yaşamını yitirdiği bildirildi.İnceleme ve görüntülerle pek çok olayı belgeleyen Ağ, rejimin geçen yıl ülkede 17 kimyasal silah saldırısı yaptığını açıkladı.Raporda, rejim güçlerinin bu tür saldırılarında sarin gazı kullandığını vurgularken, Han Şeyhun saldırısından sonra da 7 kez kimyasal silah kullandığı ifade edildi.Rejim güçlerinin saldırılarında misket bombası ile yakıcı silahlar da kullandığı tespit edildi.Raporun "Tavsiyeler" bölümünde, sivilleri hedef alan bütün saldırıların bir an önce durması çağrısı yapılarak, suçluların yargılanması istendi.