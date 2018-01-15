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Suriye'den ABD'nin ordu kurma girişimine sert yanıt

Suriye Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin Suriye'nin kuzeyine ordu kurma girişimi egemenliğimize küstahça bir saldırıdır. 

15 Ocak 2018, Pazartesi 11:41
Suriye'den ABD'nin ordu kurma girişimine sert yanıt
ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye’nin kuzeyinde en büyük bileşenini terör örgütü PKK’nın kolu PYD’nin silahlı kanadı YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) unsurlarından ‘sınır gücü’ kurma sürecinin başlatıldığını açıkladı.  Bu yeni silahlı oluşuma ‘Sınır Güvenlik Gücü’ (BSF) adı verildi.

Söz konusu güç Türkiye ve Irak sınırı boyunca konuşlandırılacak. Yeni sınır gücü kuzeyde Türkiye sınırında, güneydoğuda Irak sınırında, ABD’nin desteklediği SDG ile Rusya’nın desteklediği Esad rejimi arasındaki hattı oluşturan Fırat Nehri Vadisi boyunca görev yapacak. Koalisyon Sözcüsü Ryan Dillon sınır gücü içindeki Kürtlerin daha çok kuzeyde Türkiye sınırında, Arapların ise Fırat Nehri Vadisi civarında ve güneyde konuşlanacağını söyledi. Gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun salı günü Kanada’da ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile planlanan görüşmesi kritik önem kazandı. Ankara’nın Trump yönetimine son uyarılarını Çavuşoğlu iletecek.

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Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanlığı ABD'nin bu hareketine karşılık sert bir açıklama yaptı. Açıklamada, "ABD'nin Suriye'nin kuzeyine ordu kurma girişimi egemenliğimize küstahça bir saldırıdır" ifadeleri kullanıldı. 

 


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