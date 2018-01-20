Suriye’den Afrin ile ilgili ilk açıklama!

Suriye’den Afrin operasyonu ile ilgili bir son dakika açıklaması yapıldı. Reuters’ın geçtiği habere göre, Suriyeli yetkililer, operasyon hakkında Türkiye tarafından bilgi verilmediğini iddia etti. Açıklamada, “Türkiye’nin Suriye topraklarındaki bu saldırgan tavrını kınıyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, operasyonla ilgili Suriyeli yetkililerin bilgilendirildiğini açıklamıştı.
NOTA VERİLDİ
Dışişleri Bakanlığının, Suriye’nin İstanbul Başkonsolosluğuna Zeytin Dalı Harekatı hakkında nota verdiği bildirildi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığının İstanbul Temsilciliği vasıtasıyla Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğuna Zeytin Dalı Harekatı hakkında nota verildi.
AMACI VE HUKUKİ DAYANAĞI
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği vasıtasıyla da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Kazakistan'ın temsilcisine harekatın amacı ve hukuki dayanağı hakkında mektupla yazılı olarak bilgi verildi.
BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin'in Türkiye'deki misyon şefleri, Afrin harekatı hakkında bilgilendirilmek üzere Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.
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Haber Merkezi