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Suriye'den atılan roket yaşlı adamın önüne düştü

Yolun karşısına geçerken Suriye'den atılan roket yaşlı bir adamın önüne düştü. O anlar kameraya yansıdı Yaralanan yaşlı adamın tedavisi sürüyor.

13 Şubat 2018, Salı 15:18
Suriye'den atılan roket yaşlı adamın önüne düştü
Kilis'te yolun karşısına geçmek isterken Suriye'den atılan roket düşen İbrahim Kaya, roketten kıl payı kurtuldu. Kendisine araç çarptığını zanneden yaşlı adamın tedavisi Gaziantep'te sürüyor. 


ÖLÜMDEN DÖNDÜ


Kilis'in sınır köylerinden olan Deliçay köyünde yaşayan 73 yaşındaki İbrahim Kaya, 2 Şubat 2018'de Kilis'teki bir yakının cenazesine katılmak üzere köye 20 kilometre uzaklıktaki kent merkezine indi. Yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim Kaya, karşı şeritteki araçları görünce yavaşladı. Kaya, o gün atılan 3 roketten birinin isabet ettiği Adnan Menderes Bulvarı'nda ölümden döndü. 


SANİYELERLE KURTULDU


Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olayda İbrahim Kaya, hemen yanına düşen roketle birlikte yere yığılırken, saniyelerle roketten kurtulduğu görülüyor. Olayın ardından Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Kaya, ardından Gaziantep Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. 8 gün yattığı yoğun bakımdan çıkan ve sağlık durumu iyiye giden Kaya'nın tedavisi sürüyor Roketi hastanede öğrendi 


KENDİSİNE ARABA ÇARPTIĞINI ZANNEDİYOR


İbrahim Kaya'nın oğlu Ali Kaya ise tedavisi süren babasının yaşadıklarını anlattı. Babasının olay günü düşen roketi hiç görmediğini söyleyerek, kendisine çarpan araç nedeniyle yaralandığını zannettiğini belirten Ali Kaya, "Babam karşıdan karşıya geçerken araçlara yol vermek için ağırdan hareket etmiş. Bir anda yere yığılıyor. Kaza anında bilinci açıkmış, kendisine araç çarptığını zannetmiş. Hastaneye kadar da öyle biliyormuş, hastanede ise doktorlar roketin düştüğünü söylemiş" dedi. 


SAĞLIK DURUMU İYİ


Babasının hastaneden çıkacağı günü beklediğini söyleyen Ali Kaya, "Babamın sağlık durumu şu an çok iyi. Kendisini de iyi hissediyor. Doktorlara iyiyim, beni taburcu edin diyor. Tekrar evine geri dönmek istiyor. Babamın yeni bir roket düşmesine karşı herhangi bir korkusu da yok. Bir an önce evine dönmek istiyor" diye konuştu.


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