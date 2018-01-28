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Suriye'den kaçıp Türkiye'ye geldiler yaşamadıkları acı kalmadı!

Suriye'de başlayan iç savaşta atılan bombalar şoku ile aklını yitiren, ailesiyle birlikte Türkiye'ye kaçtıktan sonra Bursa'da trafik kazasında ağabeyini kaybeden 15 yaşındaki kız çocuğunun, burada uğradığı tecavüzden sonra dünyaya gelen 19 günlük erkek bebeği hayatını kaybetti

Suriye'den kaçıp Türkiye'ye geldiler yaşamadıkları acı kalmadı!
Suriye Halep’te yaşayan 4 çocuklu Nimjeh ve fevvaz Ş. iç savaştan kaçıp Adana’ya yerleşti. Oğulları Abdullah Ş., çalışmaya gittiği Bursa’da geçen yıl trafik kazasında öldü. Aile oğullarının cenazesini almak için Bursa’ya gitti.
 

KIZLARI TECAVÜZE UĞRADI 


İşlemlerle uğraşırken, zihinsel engelli kızları Mezgin’i (13) Bursa’daki yakınlarına emanet ettiler. Ancak akşam eve döndüklerinde şok oldular. Vücudunda morluklar olan Mezgin tecavüze uğramıştı. Aile hemen polise başvurdu.


TEK ODADA 6 KİŞİ YAŞIYOR 


Acıları ikiye katlanan aile Adana’ya geri döndü. 3 ay sonra Mezgin’in hamile olduğu anlaşıldı. Geçen 9 ayda tecavüzcü bulunamadı! Mezgin, 24 gün önce bir erkek bebek doğurdu. 6 kişinin yaşadığı tek odalı evin son üyesi Mahsun bebek oldu.
 

'YAŞAMAK İÇİN KAÇMIŞTIK'


Yokluk içindeki aile dün sabah uyandıklarında, minder üzerine yatırılan Mahsun’un öldüğünü fark etti. Anne Nimjeh Ş., “Yaşamak için savaştan kaçtık. Ama daha büyük acılar yaşadık. Şimdi yaşamak için savaşıyoruz” dedi.


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