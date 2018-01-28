Suriye'den kaçıp Türkiye'ye geldiler yaşamadıkları acı kalmadı!

KIZLARI TECAVÜZE UĞRADI



TEK ODADA 6 KİŞİ YAŞIYOR

'YAŞAMAK İÇİN KAÇMIŞTIK'

Adem Özdoğan

Suriye Halep’te yaşayan 4 çocuklu Nimjeh ve fevvaz Ş. iç savaştan kaçıp Adana’ya yerleşti. Oğulları Abdullah Ş., çalışmaya gittiği Bursa’da geçen yıl trafik kazasında öldü. Aile oğullarının cenazesini almak için Bursa’ya gitti.İşlemlerle uğraşırken, zihinsel engelli kızları Mezgin’i (13) Bursa’daki yakınlarına emanet ettiler. Ancak akşam eve döndüklerinde şok oldular. Vücudunda morluklar olan Mezgin tecavüze uğramıştı. Aile hemen polise başvurdu.Acıları ikiye katlanan aile Adana’ya geri döndü. 3 ay sonra Mezgin’in hamile olduğu anlaşıldı. Geçen 9 ayda tecavüzcü bulunamadı! Mezgin, 24 gün önce bir erkek bebek doğurdu. 6 kişinin yaşadığı tek odalı evin son üyesi Mahsun bebek oldu.Yokluk içindeki aile dün sabah uyandıklarında, minder üzerine yatırılan Mahsun’un öldüğünü fark etti. Anne Nimjeh Ş., “Yaşamak için savaştan kaçtık. Ama daha büyük acılar yaşadık. Şimdi yaşamak için savaşıyoruz” dedi.