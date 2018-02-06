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Suriye'den topladıkları 500 teröristi Afrin'e soktular

Terör örgütü PYD/PKK, Suriye'nin Haseke ve Aynularab gibi bölgelerinden 500 kadar teröristi "sivillerin dayanışma ziyareti" adı altında Afrin'e geçirdi. PYD/PKK, geçen hafta Suriye'nin kuzeyinde işgalinde tuttuğu bölgelerde, Afrin'e "dayanışma konvoyu" tertipleyeceğini duyurmuştu

06 Şubat 2018, Salı 13:48
Suriye'den topladıkları 500 teröristi Afrin'e soktular
Anadolu Ajansı'nın verdiği bilgiye göre, PYD/PKK işgalindeki Kamışlı, Dırbasiye, Malikiye, Haseke merkez ve Kahtaniye gibi yerleşimlerden çıkan araçlarla gelen çok sayıda kişi önceki gün Türkiye sınırında yer alan Aynularab'a (Kobani) ulaştı.

EN AZ 2 BİN KİŞİ YER ALIYOR

Aynularab'da hazırlanan diğer vasıtalarla birleşen, yüzlerce otobüs ile binek araçtan oluşan konvoy da dün gece geç saatlerde Afrin'e girdi.

Beşar Esad rejiminin kontrolündeki yollardan geçerek Afrin'e gelen konvoyda en az 2 bin kişinin yer aldığı belirtildi.

MEMUR VE ÖĞRENCİLER ÇOĞUNLUKTA

Araçların ilk çıkış yaptığı noktalar ile Afrin içindeki kaynaklar, konvoydakilerin bir kısmının gönüllülerden oluştuğunu ancak önemli bir bölümünün PYD/PKK'nın katılımı zorunlu tuttuğu "memur ve öğrenciler"den meydana geldiğini açıkladı.

KONVOYDA 500 TERÖRİST VAR

Konvoyda ayrıca çeşitli bölgelerden toplanmış yaklaşık 500 terörist yer aldı. Afrin'e sokulan 500 kişilik grubun içindekilerin az bir bölümünün örgüte yeni katılanlardan oluştuğu öğrenildi.

PYD/PKK, geçen haft, işgal ettiği bölgelerde "Afrin'le dayanışma" adı altında gösteriler organize etmiş, "memur ve öğrenciler"in katılımını zorunlu tutmuş ve tüm iş yerlerine zorla kepenk indirtmişti. AA'nın 21 Ocak 2018 tarihli haberinde de Esad rejiminin Halep il merkezindeki PYD/PKK’lıların Afrin’e yardım gönderebilmesi için karayolunu kullandırdığı bilgisi paylaşılmıştı.

AA


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