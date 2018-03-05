15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad itiraf etti

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın basın ofisi tarafından yapılan açıklamada, Afrin'e giden güçlerin kendisine bağlı olduğunu ilk kez itiraf etti. Yerel kaynakların haberlerinde Afrin'deki çatışmalarda hükümet destekli güçlerin bulunduğunu duyursa da, bu grupların varlığı rejim tarafından kabul edilmemişti.

05 Mart 2018, Pazartesi 09:49
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad itiraf etti
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, rejim destekli güçlerin Afrin kentine girmesinin “normal” olduğunu belirtti. Esad, Basın Ofisi aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, Afrin'e giden “Halk Gücü”nün kendilerine bağlı olduğunu belirtti.

Açıklamada, “Güçlerimizin Afrin kentine girmesi oldukça normaldir. Tehdit söz konusu olunca tüm oluşumlar birlik olmak zorundadır. Suriye'deki bileşenlerin birlik olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.


Geçtiğimiz günlerde hükümet yanlısı milisler Afrin bölgesine girme teşebbüsünde bulunmuş ancak Türk askerinin top atışıyla geri çekilmişlerdi.  


ÇAVUŞOĞLU: YPG'Yİ KORUMAK İSTEYENLERE FIRSAT VERMEYİZ


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz hafta, Cezayirli mevkidaşı Abdulkadir Mesahil ile düzenlediği ortak basın toplantısında Afrin harekatıyla ilgili önemli ifadeler kullandı. Çavuşoğlu Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, “Rejime yakın güçlerin buraya gelip gelmediğine ilişkin çok haber çıkıyor. Tavrımız net, DAEŞ-PKK-YPG'ye karşı mücadele eden hiç kimseye karşı değiliz. Terör hepimizin ortak düşmanı. Fakat PKK-YPG'yi korumak için buraya gelmek isteyenlere fırsat vermeyiz. Daha önce 5-10 araçlık bir konvoyun ilerlemesi oldu gereken yapıldı. İster milis ister başka adı ne olursa olsun fark etmez. Bizim için hangi ülke olursa, güç olursa olsun fark etmez. Terör örgütlerine destek vermeye çalışanlar bizim için eşittir PKK-YPG'dir ona göre muamele yaparız” dedi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Ankara'da DEAŞ operasyonu

Ankara'da DEAŞ operasyonu
Son dakika! ABD Elçiliği'nde verilen terör alarmının ardından Ankara'da DEAŞ'a büyük operasyon

Son dakika! ABD Elçiliği'nde verilen terör alarmının ardından Ankara'da DEAŞ'a büyük operasyon
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği 5 Mart'ta kapalı olacak

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği 5 Mart'ta kapalı olacak
Sanal jigolo sitesiyle yüzlerce erkeği tuzağa düşürdüler

Sanal jigolo sitesiyle yüzlerce erkeği tuzağa düşürdüler
Oscar 2018 ödülleri dağıtıldı (2018 Oscar kim kazandı? Oscar'da en iyi filmi kim aldı?)

Oscar 2018 ödülleri dağıtıldı (2018 Oscar kim kazandı? Oscar'da en iyi filmi kim aldı?)
Bolu'da müdür amire ceza kesti

Bolu'da müdür amire ceza kesti
Harikasın Selin Durgut

Harikasın Selin Durgut
Tunca Nehri taştı, Fatih Köprüsü trafiğe kapatıldı

Tunca Nehri taştı, Fatih Köprüsü trafiğe kapatıldı
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde güvenlik alarmı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde güvenlik alarmı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Kars’ta hava ulaşımına rüzgar engeli

Kars’ta hava ulaşımına rüzgar engeli