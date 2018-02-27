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Suriye Komitesi'nin görüşme tarihi belli oldu

Türkiye-ABD ilişkilerindeki sorunlara çözüm aranacak teknik komitelerin ilk toplantısı, Suriye gündemiyle 8-9 Mart'ta Washington'da gerçekleşecek. Suriye Komitesi'nin öncelikli gündemi Türkiye'nin Menbiç'in terör örgütü PYD/PKK'dan arındırılması talebi

27 Şubat 2018, Salı 19:30
Suriye Komitesi'nin görüşme tarihi belli oldu
Türk yetkililerden alınan bilgiye göre, ABD Başkanı Rex Tillerson’ın 15-16 Şubat’taki Ankara ziyaretinde, ikili ilişkilerin normalleştirilesine katkı sunması amacıyla, Suriye, FETÖ ve Irak meseleleri üzerine 3 komite kuruldu.

Ağırlıkla terörle mücadele sorunlarının ele alınacağı komitelerden Suriye dosyasına bakan heyetler, 8-9 Mart’ta Washington’da ilk toplantısını yapacak.


DİĞER KOMİTELERİN GÖRÜŞME TARİHİ BELLİ DEĞİL


Suriye komitesinin öncelikli gündemi, Türkiye’nin Fırat Nehri’nin batısındaki Menbiç ilçesini terör örgütü PYD/PKK’dan arındırma talebi isteği. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ilişkileri normalleştirme çabalarında Menbiç sorununun öncelik arz ettiğinin altını çizmişti.

Taraflar diğer komitelerin toplantı tarihlerini henüz kararlaştırmadı. FETÖ’ye ilişkin komite ise aynı zamanda Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alımı ile göç ve vize konularını da değerlendirecek.

Suriye komitesine Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal, FETÖ ile mücadele komitesine Müsteşar Yardımcısı Cihad Erginay, Irak komitesine de Güney Asya Genel Müdürü Fazlı Çorman’ın başkanlık yapması bekleniyor.

AA


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