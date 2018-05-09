Suriye Müzakere Heyeti Başkanı Hariri Londra'da

Can Hakman

ile'nin Ortadoğu'dan Sorumlu Devlet BakanıSuriyeli muhalifleri temsil eden Müzakere Heyeti Başkanı Nasr el-Hariri ile başkent Londra'da bir araya geldi.ndan yapılan açıklamada, görüşmede Suriye'nin geleceği ile Suriye halkı için istikrarlı ve barışçıl bir geleceğin güvence altına alınmasında İngiltere'nin rolünün değerlendirildiği bildirildi.Açıklamada ifadelerine yer verilen Dışişleri Bakanı Johnson da, "Bu ziyaret, Suriye halkının 7 yıldan beri çektiği acıları durdurmak, (bölgedeki) korkunç insan felaketini sona erdirmek için İngiltere'nin Suriye muhalefetiyle sarf ettiği ortak çabaları görüşme bakımından önemli bir fırsat oldu." ifadelerini kullandı.Rejimin, kimyasal silah kullanımı da dahil olmak üzere acımasız saldırılarını sürdürmesi ile müzakerelere katılmayı reddetmesinin, siyasi bir çözüme ulaşılmasını zorlaştırdığını belirten İngiliz bakan bugünkü görüşmede Suriyeli muhalefeti ile Hariri'nin, rejim ve Rusya ile ön koşulsuz, doğrudan müzakerelere katılma konusundaki istekliliklerini tekrar dile getirdiklerini vurguladı.Johnson ayrıca'ye yapılan insani yardımların başını ülkesinin çektiğini iddia ederek 2011'den bu yana İngiltere'nin Suriye'ye yaptığı yardımların toplamda 2,71 milyar sterlin değerinde olduğunu kaydetti.