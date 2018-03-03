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Suriye’nin Raco bölgesinde sıcak çatışma

Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk askeri ve ÖSO mensupları Raco bölgesinde teröristlerle çatışmaya girdi. Çıkan çatışmada yaralan askerler Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne getirildi
 

03 Mart 2018, Cumartesi 20:32
Suriye’nin Raco bölgesinde sıcak çatışma
Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı devam ederken Raco beldesi güvenlik güçleri tarafından PKK/PYD-YPG’li teröristlerden alındı.
 

TERÖR HEDEFLERİ BOMBARDIMANA TUTULDU


Gün boyu sınır birliklerine konuşlanmış tanklar ve Fırtına Obüsleri karadan, F-16 savaş uçakları ve Atak helikopterleri de havadan terör hedeflerini bombardımana tuttu. Raco bölgesine bağlı Şeyh Hadid köyü ve Baflon Dağı’nda da güvenlik güçleri ve teröristler arasında çatışma çıktı.


EL YAPIMI BOMBA PATLADI


Çıkan çatışmada Türk askeri ve ÖSO mensuplarından yaralananlar oldu. Öte yandan
teröristler tarafından daha önceden yere döşenen el yapımı bombalar patladı. Askeri araç ve ambulanslarla alınan yaralı askerler bölgeye sevk edilen ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Çıkan çatışmada çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.  

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