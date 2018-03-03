Suriye’nin Raco bölgesinde sıcak çatışma

Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı devam ederken Raco beldesi güvenlik güçleri tarafından PKK/PYD-YPG’li teröristlerden alındı.
TERÖR HEDEFLERİ BOMBARDIMANA TUTULDU
Gün boyu sınır birliklerine konuşlanmış tanklar ve Fırtına Obüsleri karadan, F-16 savaş uçakları ve Atak helikopterleri de havadan terör hedeflerini bombardımana tuttu. Raco bölgesine bağlı Şeyh Hadid köyü ve Baflon Dağı’nda da güvenlik güçleri ve teröristler arasında çatışma çıktı.
EL YAPIMI BOMBA PATLADI
Çıkan çatışmada Türk askeri ve ÖSO mensuplarından yaralananlar oldu. Öte yandan
teröristler tarafından daha önceden yere döşenen el yapımı bombalar patladı. Askeri araç ve ambulanslarla alınan yaralı askerler bölgeye sevk edilen ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Çıkan çatışmada çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.
TSK'dan Zeytin Dalı Harekatı açıklaması
Gizem Yetil