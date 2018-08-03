Suriye sınırına 850 kilometre duvar örüldü

Suriye'de yıllardır devam eden savaşın yansımalarını engellemek ve Türkiye’ye yasa dışı geçişleri önlemek için sınıra duvar örme projesinde son aşamaya gelindi. Suriye sınırındaki duvarların bitimine ise neredeyse 50 kilometre kaldı.

BALİSTİK KAPILAR

Sınır hattı boyunca örülen duvarların aralarında ise belli aralıklarla yerleştirilecek yüksek güvenlikli balistik kapılar bulunuyor. Rokete ve kurşuna dayanıklı olan bu kapılar acil durumlarda Türk Silahlı Kuvvetlerin'in giriş ve çıkışlarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlandığı görülüyor.

850 KİLOMETRE TAMAMLANDI

Sınıra örülen duvarların ve kulekolların inşaat kontrol mühendisi olan Halil İbrahim Bozgeyik, sınır duvarının yaklaşık 850 kilometresinin tamamlandığını belirterek, “Bunların yapılış amacı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin savunmada dış tehditlere karşı gereken müdahaleyi en kısa zamanda ve zarar görmeden bertaraf etmesi için yapılmış olan savunma sistemleridir. Bu sınırın yaklaşık 850 kilometresi tamamlanmış olup diğer aşamalarında da çalışmalar devam etmektedir” dedi.