15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Suriye sınırına askeri sevkıyat

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye sınırına çok sayıda asker ve mühimmat sevkıyatı yapıldı

10 Şubat 2018, Cumartesi 23:02
Suriye sınırına askeri sevkıyat
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınırdaki hareketlilik de arttı.



Yoğun çatışmaların yaşandığı Suriye sınırına çok sayıda OBÜS, tank ve asker sevkıyatı yapıldı. Sevkıyatlar polis eskortu eşliğinde gerçekleştirildi.

VATANDAŞLARDAN DESTEK


Sınır bölgesine giden askerleri gören vatandaşlar "En büyük asker bizim asker" sloganları atarak Mehmetçiklere destek verdi.



Öte yandan, ’Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak üzere çeşitli illerden Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Deniz Er Eğitim Alayı Kışlası’na gelen özel komando birlikleri, Hassa ve Kırıkhan’dan Afrin bölgesine hareket etti.

Kışladan çıkan zırhlı araç konvoyunun sınır hatlarından bölgeye geçiş yapacağı öğrenildi.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Türkiye şehitlerine ağlıyor

Türkiye şehitlerine ağlıyor
Erzurum’da hava ulaşımına sis engeli  

Erzurum’da hava ulaşımına sis engeli  
Meral Akşener: Topuklu Efe, Özlem Hanım’a yakışıyor

Meral Akşener: Topuklu Efe, Özlem Hanım’a yakışıyor
Çorum Vali Yardımcısı Azmi Yeşil hayatını kaybetti (Azmi Yeşil kimdir?)

Çorum Vali Yardımcısı Azmi Yeşil hayatını kaybetti (Azmi Yeşil kimdir?)
Manisa’da Başbakan Yıldırım’dan tünel müjdesi

Manisa’da Başbakan Yıldırım’dan tünel müjdesi
Raco Dağı bombardımana tutuldu

Raco Dağı bombardımana tutuldu
Çorum Vali Yardımcısı Azmi Yeşil hayatını kaybetti

Çorum Vali Yardımcısı Azmi Yeşil hayatını kaybetti
Adana’ya şehit ateşi düştü

Adana’ya şehit ateşi düştü
TSK'dan peş peşe Afrin açıklamaları: Şehitler ve yaralılar var

TSK'dan peş peşe Afrin açıklamaları: Şehitler ve yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Afrin açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı'ndan Afrin açıklaması