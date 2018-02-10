Suriye sınırına askeri sevkıyat

VATANDAŞLARDAN DESTEK

Mine Bozkurt

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınırdaki hareketlilik de arttı.Yoğun çatışmaların yaşandığı Suriye sınırına çok sayıda OBÜS, tank ve asker sevkıyatı yapıldı. Sevkıyatlar polis eskortu eşliğinde gerçekleştirildi.Sınır bölgesine giden askerleri gören vatandaşlar "En büyük asker bizim asker" sloganları atarak Mehmetçiklere destek verdi.Öte yandan, ’Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak üzere çeşitli illerden Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Deniz Er Eğitim Alayı Kışlası’na gelen, Hassa ve Kırıkhan’dan Afrin bölgesine hareket etti.Kışladan çıkan zırhlı araç konvoyunun sınır hatlarından bölgeye geçiş yapacağı öğrenildi.