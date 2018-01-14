15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Suriye sınırında güvenlik önlemleri artırıldı

Suriye’nin Afrin kentinde bulunan PKK/PYD terör örgütüne ait mevziler TSK tarafından top atışına tutulurken, sınırın sıfır noktasında bulunan Ceylanpınar-Suriye sınırında önlemler artırıldı

Suriye sınırında güvenlik önlemleri artırıldı
PKK/PYD terör örgütünün kontrolünde bulunan Suriye’nin Afrin kentinde bulunan PYD terör örgütüne ait mevziler Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 155’lik kundak motorlu fırtına obüsleri tarafından ateş altına alınmaya başlandı.

GÜVENLİK ÜST SEVİYEYE ÇIKARTILDI


Öte yandan Ceylanpınar ilçesinin Suriye’nin Rasulayn ilçesine sıfır noktasında olduğundan dolayı sınır hattında güvenlik üst seviyeye çıkartıldı. Güvenlik güçlerinin sınır hattı boyunca zırhlı araçlar ile devriye görevlerini icra etmeye başladı. İddiaya göre, sınır hattında bulunan tankların ve obüslerin namluları Rasulayn’a çevrilmiş durumda.

(Uğur Kuş/İHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli güreşçiyi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan milli güreşçiyi ziyaret etti
Kayak merkezlerinde adım atacak yer kalmadı

Kayak merkezlerinde adım atacak yer kalmadı
Balıkçıların inci kefali sevinci

Balıkçıların inci kefali sevinci
Dünyanın beş yasak bölgesi

Dünyanın beş yasak bölgesi
Bandırma'yı kargalar istila etti

Bandırma'yı kargalar istila etti
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na soruşturma (Canan Kaftancıoğlu kimdir?)

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na soruşturma (Canan Kaftancıoğlu kimdir?)
Devlet Bahçeli: 'Derdimiz milletin huzuru'

Devlet Bahçeli: 'Derdimiz milletin huzuru'
Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat
Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor

Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor
İDO’dan sefer iptali

İDO’dan sefer iptali
ABD'nin YPG açıklamasına Türkiye'den yanıt

ABD'nin YPG açıklamasına Türkiye'den yanıt