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Suriye Ulusal Diyalog Kongresi Soçi'de başlıyor

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi öncesinde, garantör ülke heyet başkanları hazırlık toplantısında bir araya gelecek. Yaklaşık bin 600 Suriyeli delegenin katılacağı ana toplantı yarın yapılacak.

29 Ocak 2018, Pazartesi 10:50
Suriye Ulusal Diyalog Kongresi Soçi'de başlıyor
Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi kapsamında garantör ülke heyet başkanları istişare toplantısı yapacak.

Suriyeli delegeler, yarın yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi için kente gelmeye başladı.

Türkiye, Rusya ve İran heyetlerinin başkanlarının TSİ 13.00 sularında hazırlık toplantısı yapması bekleniyor.

Türkiye'yi, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal temsil ediyor.

Kongre'nin ana gündemini anayasa komisyonu seçimi oluşturuyor.

Yaklaşık bin 600 Suriyeli delegenin kongreye katılması bekleniyor.


MÜZAKERE YÜKSEK KOMİTESİ'NDEN BOYKOT KARARI


Muhalifleri BM gözetimindeki Cenevre görüşmelerinde temsil eden Müzakere Yüksek Komitesi, siyasi geçişi Cenevre'de görüşmek istediklerini belirterek, toplantıyı boykot edeceğini açıklamıştı.

Kongre'nin ambleminde yalnızca Esed rejiminin bayrağının kullanılması da muhalifler arasında rahatsızlık uyandırmıştı. Toplantıda Birleşmiş Milletler'i Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura temsil ediyor.

BM temsilcisi 26 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Soçi'ye, Kongre'de çıkacak kararın Cenevre'ye taşınması şartıyla katılacağını söylemişti. Anayasa hazırlığına ilişkin tüm adımların Cenevre'de BM gözetimindeki süreç kapsamında atılacağını vurgulayan De Mistura, anayasa komisyonunda Cenevre'deki sürece katılan muhalifler, rejim, Suriye uzmanları, sivil toplum üyeleri, aşiret liderleri ve kadınların yer alacağının altını çizmişti.

Terör örgütü PYD/PKK ve ilişkili kişiler, Türkiye'nin itirazı nedeniyle Kongre'ye davet edilmemişti. 

AA


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