Suriye Ulusal Diyalog Kongresi sona erdi

50 GÖZLEMCİ KATILDI

ÜLKEYE GİRİŞ YAPMAK İSTEDİLER

Suriyeli muhalifler Rusya’yı terk etti

Mehmet Nuri Turan

Anayasa komitesi kurulmasına karar verildiğini belirten BM temsilcisi, rejim delegasyonunun yanı sıra "geniş temsilli muhalefet delegasyonundan oluşan komitenin anayasal reform taslağı hazırlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına katkıda bulunmasına karar verildiği"ni söyledi.De Mistura, anayasa komitesinde rejim, muhalefet, Suriye uzmanları, bağımsızlar, aşiret liderleri ve kadınların yer alacağını dile getirerek, anayasa komitesinin yetkileri, prosedürleri ve seçilme kriteri gibi hususlar üzerindeki nihai anlaşmanın BM gözetimindeki Cenevre sürecinde yapılacağını vurguladı.BM temsilcisi, katılımcıların, kendisini anayasa komitesinin Cenevre'deki işlerine yardımcı olarak ataması için BM Genel Sekreterine çağrı yaptığını ifade etti.De Mistura, "En kısa zamanda BMGK'nın 2254 sayılı kararı çerçevesinde (anayasa komitesi ile ilgili) görevimde nasıl ilerleyeceğimi belirteceğim. Bu, uygulamada anayasa taslağı çalışması için Cenevre'de bir takvim ve süreç ayarlamak gerektiği anlamına geliyor." ifadesini kullandı.De Mistura'nın ardından konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentyev de Soçi'den çıkan sonuçların BM gözetimindeki Cenevre sürecini canlandırması için kullanılacağını söyledi.Muhaliflerin katılmadığı kongreye bin 393 delegenin ve 50 gözlemcinin katıldığını belirten Lavrentyev, sonuç bildirisi, katılımcıların başvurusu ve anayasa komitesi için aday listesi olmak üzere üç belgenin kabul edildiğini kaydetti.Lavrentyev, 150 kişiden oluşan aday listesinin BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'ya sunulacağını ifade ederek, "Cenevre'nin rolünü çalmak istemedik. Siyasi sürecin canlanmasına mümkün olduğunca fazla katkıda bulunmak istedik." dedi.Bu gelişmelerin Astana süreci çerçevesinde olduğunu anımsatan Lavrentyev, gelecek turun şubat ayının sonunda olacağını bildirdi.Putin'in temsilcisi, "Anayasa komitesinin formatını ve heyetini, de Mistura belirleyecek." ifadesini kullandı.Ankara'dan gelen muhaliflerin kongrenin organizasyonunda değişikleri içeren "kabul edilemez taleplerde" bulunduğu iddia eden Lavrentyev, "Kongreye katılmayan muhalefet de anayasa komitesinde temsil edilecek." dedi.Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son dönemde Suriye'de yaşanan ateşkes ihlalleri ve kongre konusunda giderilemeyen bir takım endişe ve belirsizlikler sonucunda Müzakere Yüksek Komitesi ve Suriye Ulusal Koalisyonu'nun kongreye katılmama kararı aldığı anımsatılmıştı.Açıklamada ayrıca, kongreye katılmak üzere Ankara'dan Soçi'ye gelen muhalefet heyetinin de kongre vesilesiyle havaalanına ve kongre merkezine yerleştirilen rejim bayraklı resim ve logolara tepki göstererek, ülkeye giriş yapmak istemediği kaydedilmişti.AA