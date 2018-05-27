Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Deyr ez Zor kentinde militanlar tarafından düzenlenen saldırıda 2 Rus askeri danışman olay yerinde hayatını kaybetti. 5 Rus askeri danışman yaralı olarak hastaneye kaldırılırken 2'si doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtulamadı.

Açıklamada, "Birkaç militan grubu, gece saatlerinde Deyr ez Zor kentindeki Suriye hükümet güçlerine bağlı topçu birliğine saldırdı. Suriyeli topçuların atışlarını yöneten 2 Rus askeri danışman olay yerine öldü. Saldırıda yaralanan 5 asker de hemen hastaneye kaldırıldı. Daha sonra 2 asker daha hastanede hayatını kaybetti" denildi.

'43 MİLİTAN ÖLDÜRÜLDÜ'

Bakanlık, yaklaşık 1 saat süren çatışma sonucunda 43 militanın öldürüldüğünü, silah yüklü yüksek hareket kabiliyetine sahip 6 aracın imha edildiğini kaydetti.

Bakanlık, hayatını kaybeden tüm askerlere de devlet nişanı verildiğini de belirtti.