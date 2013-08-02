Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep'te kadınların kılık kıyafetine getirilen yasakların ardından şimdi de ayçöreği ve kruvasana yasak getirildi.

İngiliz Times gazetesinin haberine göre, radikal dinciler Halep'te ayçöreği ve kruvasanı "Batı sömürgeciliğinin simgesi" olarak gördüğü için yasakladı.

Radikal dincilerin ayçöreğini yasaklama gerekçesi ise tarihin derinliklerinde gizli. Osmanıların 1683'te başlattığı Viyana kuşatmasını tamamlamadan geri dönmesinin ardından, Batılıların bayraktaki aydan esinlenerek yaptıkları ayçöreğiyle kutlama düzenledikleri belirtiliyor.

HALK BÖLÜNMÜŞ DURUMDA

Halep'te yürürlüğe konan yasaklar halkı da ikiye bölmüş durumda. Bazı Halepliler iç savaşla yaygınlaşan cinsel saldırı, cinayet ve yağmalama gibi suçların şeriat kanunlarıyla engellenebileceği görüşünde.

Ancak birçok Halepli de şeriat kanunlarını hoş karşılamıyor. Halep'te radikal dinciler, geçtiğimiz ay kadınların uygunsuz ve dar kıyafet giymesi ve bu giysilerle sokağa çıkmasına da yasak koymuştu.