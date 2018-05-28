Gözlemevi ise saldırının arkasında DEAŞ’ın olduğunu duyurdu. Bölge, Suriye rejimi ile YPG’nin ana gövdesinin oluşturduğu SDG arasında. Suriye rejimi ve müttefikleriyle, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’nin ana gövdesini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) bulunduğu Deyrizor vilayetinde Rus güçlerine yönelik saldırı gerçekleştirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, önceki gece terörist olarak nitelediği birkaç mobil grubun düzenlediği saldırıda 4 Rus askerinin öldüğünü, üçünün de yaralandığını bildirdi. Rus tarafının açıklamasında söz konusu grupların hangi örgütten olduğu belirtilmeden sadece ‘teröristler’ ifadesi kullanıldı. Rus yönetimi, saldırıyı yapan gruptan da 43 kişinin öldüğünü aktardı.

Rusya yönetimine yakınlığıyla bilinen Federal Haber Ajansı, saldırıyı terör örgütü DEAŞ’ın düzenlediğini bildirdi. Söz konusu bölgede daha önce Suriye rejimine yakın gruplarla SDG arasında çatışmalar yaşanmıştı. ABD’nin de hava gücüyle SDG lehine müdahil olduğu bu olaylardan birinde Wagner adlı oluşum altında yüzlerce paralı Rus milis ölmüştü.

O dönemde, Wagner’in, ABD’de de benzerleri bulunan bir özel güvenlik şirketi olduğu basına yansımıştı. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise olayın çarşamba günü yaşandığını ve saldırıyı DEAŞ’ın yaptığını ileri sürdü. Gözlemevi’nin verdiği bilgilere göre; saldırıda 26 Suriye askeri ve 9 Rus vatandaşı öldü. Gözlemevi, ölen Rusların bazılarının asker olduğunu aktardı.

HEDEF PETROL KUYULARI MIYDI?

Rusya’da muhalif yayınlarıyla tanınan ‘Novaya Gazeta’ gazetesi, Rus ordusundaki kaynaklarına dayanarak, “Suriye’de çatışmayla ilgili bizim elde ettiğimiz veriler Savunma Bakanlığı’nın resmi açıklamasından oldukça farklı. Suriye’de resmi görevle gönderilen 4 Rus askerinin yanısıra paralı Wagner grubu da 2 can kaybı vermiş. Buna göre dün gece toplam 6 Rus vatandaşı çatışmalarda hayatını kaybetti” diye yazdı.

Novaya Gazeta, çatışmanın nedenine ilişkin olarak “Deyrizor bölgesinde Suriye lideri Beşar Esad’a gelir sağlayan birkaç petrol kuyusu işletiliyor. Bunların güvenliğini Rus Wagner paralı askerleri sağlıyor. Dün geceki saldırıların hedefi işte bu kuyular oldu” diye yazdı.

(Hürriyet)