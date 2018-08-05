SNHR, yayımladığı temmuz ayı raporunda, Suriye'de geçen ay 59'u çocuk, 79'u kadın toplam 647 kişinin sebepsiz alıkonulduğunu açıkladı.

Ağın raporunda, rejim güçlerinin temmuz ayında 36'sı çocuk, 51'i kadın toplam 419 kişiyi keyfi şekilde tutukladığı, terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerde aynı ayda 14'ü çocuk, 16'sı kadın 66 kişiyi zorla alıkoyduğu aktarıldı.

Terör örgütü DEAŞ'ın 4'ü çocuk, 7'si kadın 37 kişiyi örgütün talimatlarına uymadığı veya muhaliflere yakın oldukları için keyfi olarak alıkoyduğu belirtilen rapora göre, söz konusu sürede askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam'ın ise 5'i çocuk, 5'i kadın toplam 125 kişiyi tutukladığı kaydedildi.

7 AYDA 4 BİN 729 KİŞİ ALIKOYULDU

Suriye'deki keyfi tutuklamaların büyük bir kısmının rejim güçlerince yapıldığını belirten raporda, rejimin cezaevlerinde tutuklar arasında 86 bin kişinin akıbetinin belli olmadığının altı çizildi.

Rapora göre, bu yılın ocak-temmuz döneminde ülke çapında 4 bin 729 kişi keyfi tutuklamalara maruz kaldı.

Rusya'nın Soçi kentinde 30-31 Temmuz tarihlerinde Türkiye, Rusya ve İran heyetlerinin katılımıyla Astana formatında Suriye konulu yüksek düzeyli 10. Garantörler Toplantısı'nın sonuç bildirisinde tarafların, rejim ve muhalefet arasında güven artırıcı önlem olarak alıkonulanlardan az sayıda kişinin serbest bırakılması için "pilot proje" kapsamında uzlaştığı kaydedilmişti.