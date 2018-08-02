Suriye’den kutsal topraklara yolculuk başladı

Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerden hacca gitme imkanı bulamayan Suriyeliler, Türkiye üzerinden Suudi Arabistan'a gidecek.

Suriye Hac Komitesi, bu yıl 19 bin Suriyelinin hac görevini yerine getireceğini, hacı adaylarının 6 bin civarının Suriye'den, diğerlerinin ise Türkiye ve Ürdün'den Suudi Arabistan'a gideceğini kaydetti.

Hac görevini yerine getirmek isteyenler, Suriye'nin İdlib ve Halep illerindeki Babü'l Hava ve Babusselam sınır kapılarından geçerek Hatay ve Kilis illerine ulaşacak. Suriyeli hacı adayları buradan uçakla Suudi Arabistan'a hareket edecek.

Suriye'den hacca gidecek 200 kişilik kafilenin sorumlusu Muhammed Heysem Taha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kafiledeki hacı adaylarının yüzde 65'inin 50 yaşın üzerinde olduğunu söyledi.

Taha, Türkiye'ye bu imkan sağlandığı için teşekkür etti.

Hacı adaylarından Ziyad Afnan da 3 yıldır başvuruda bulunduğunu ancak bu sene kabul edildiğini ifade etti.

Afnan, "Çok şükür Allah'ın evini görmek bu sene kısmet oldu. Çok heyecanlı ve farklı duygular içerisindeyim." dedi.

AA