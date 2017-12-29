Suriyeli hamile kadını taciz eden sapık tutuklandı!

BAŞKA SUÇLARDANDAN DA ARANIYORMUŞ

Senim Tanay

'da geçen 10 Aralık'ta iki çocuğuyla caddede yürüyen Suriyeli E.X., arkasından yaklaşan bir kişinin elle tacizine uğradı. Neye uğradığını şaşıran kadın, dönüp tacizciyi iterek tepki gösterdi. Bu sırada tacizci, elindeki cep telefonunu yere düşürdü. Telefonunu yerden alan şüpheli, bu kez de çocuklarının yanında E.X.’in üzerine yürüdü. Elini beline götüren tacizcinin silah çekeceğini düşünen E.X. ise geri geri uzaklaşmaya çalıştı. Şüpheli, Suriyeli kadına tekme atıp hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı.E.X.’in yanındaki 2 çocuğunun korku dolu gözlerle izlediği olay, saniye saniye bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. E.X.’in şikayeti üzerine harekete geçen polis, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin Ş.D. olduğunu saptadı.Polis düzenlediği operasyonla Ş.D.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Ş.D’nin uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak, hırsızlık suçundan arandığı, toplamda 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.D. tutuklandı.