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Suriyeli hamile kadını taciz eden şüpheli yakalandı

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinde caddede, yanındaki iki çocuğuyla birlikte yürüyen hamile Suriyeli E.X'yi taciz ettiği iddia edilen Ş.D., polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı

28 Aralık 2017, Perşembe 18:40
Suriyeli hamile kadını taciz eden şüpheli yakalandı
Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde iki çocuğu ile birlikte yürüyen hamile kadın (E.X), kendisine arkadan yaklaşan kişinin tacizine maruz kalmıştı ve olayla ilgili görüntüler güvenlik kamerasına yansımıştı. 

E.X.'in şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin Ş.D. olduğunu saptadı. Özel ekip oluşturan polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla Ş.D.'yi gözaltına aldı. 

Hırsızlık, uyuşturucu gibi suçlardan arandığı belirtilen Ş.D.'nin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
 

NE OLMUŞTU?


10 Aralık günü öğle saatlerinde merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Yusuf İslam Caddesi'nde meydana geldimişti. İki çocuğuyla caddede yürüyen Suriyeli E.X., arkasından yaklaşan bir kişinin elle tacizine uğradı.



Neye uğradığını şaşıran kadın, dönüp, tacizciyi iterek tepki gösterdi. Bu sırada tacizci, elindeki cep telefonunu yere düşürdü. Telefonunu yerden alan şüpheli, bu kez de çocuklarının yanında E.X.'in üzerine yürüdü. 

Elini beline götüren tacizcinin silah çekeceğini düşünen E.X. ise geri geri uzaklaşmaya çalıştı. Şüpheli, Suriyeli kadına tekme atıp, hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden yaya olarak uzaklaşmıştı.

İşte o anlar:



Hamile kadına çocuklarının yanında elle taciz! Karşı koyunca tekme yediHamile kadına çocuklarının yanında elle taciz! Karşı koyunca tekme yedi

DHA
 
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