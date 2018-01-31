Suriyeli iki çocukla evliliğe 46 yıl hapis talebi



ŞİKAYETÇİ OLMADI



46 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Serap Belovacıklı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, olay tarihinde 15 yaşından küçük Suriye uyruklu kız kardeşlerle evlenen 19 ve 25 yaşındaki 2 Suriyeli hakkında "çocuğun cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından 46'şar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.Cumhuriyet Savcısı Mahmut Nedim Başarangil'in Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesinde açtığı davanın iddianamesinde, 2004 doğumlu F.H. ile 2003 doğumlu E.H'nin 4 Ekim 2017'de Ankara Çocuk İzleme Merkezinde, Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü uzmanı ve adli görüşmeci eşliğinde ifadelerinin alındığı belirtildi.İddianameye göre, F.H, ifadesinde, Türkiye'ye bir yıl kadar önce geldiğini, eşi M.Y. ile burada evlendiğini, Bağlum'da eşi ve ailesiyle yaşadığını anlattı.İlişkilerinin iyi olduğunu kaydeden F.H, "2-3 ay önce hastaneye gittik. 7 aylık hamileyim. Eşim ile imam nikahı yapmak suretiyle evlendik." ifadelerini kullandı.Hamileliğinin kendi rızasıyla olduğunu söyleyen F.H, eşi ve ailesinden şikayetçi olmadığını beyan etti.İddianamede, doğum tarihi 1 Şubat 2003 olarak belirtilen E.H. ise 1 Ağustos 2002 doğumlu olduğunu savundu. Kardeşi gibi Bağlum'da eşi ve ailesiyle oturduğunu bildiren E.H, "Eşimin babası benim dayım olur. Eşim M.Y. de 25 yaşında. 11 Eylül 2016'da Ankara'da imam nikahı yaparak evlendik." beyanında bulundu.Beyanı alındığı tarihte 8 aylık hamile olduğunu belirten E.H, eşinden şikayetçi olmadığını kaydetti. E.H, "Evlilik, psikolojimi iyi yönde etkiledi." değerlendirmesini paylaştı.Sanıklar ise iddianamede yer verilen savunmalarında özetle 1,5 yıldır evli olduklarını ve kendi ülkelerinde yaşı küçük kızla evlenmenin suç olmadığını ileri sürdü.İddianamede, mağdurların olay tarihinde 15 yaşından küçük olduklarına dikkati çekilerek, rızalarının geçerliliğin bulunmadığı vurgulandı.İddianamede, 15 yaşından küçük mağdurlara yönelik "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "cinsel amaçla ve hile ile çocuğu hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarını zincirleme şekilde işledikleri kaydedilen sanıklar hakkında 23 yıl 9'ar aydan 46'şar yıla kadar hapis cezası istendi.