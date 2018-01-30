Suriyeli muhalifler Rusya’yı terk etti

Suriyeli muhaliflerden oluşan heyet, Soçi’de düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ni boykot ederek Rusya’yı terk etti

Suriyeli muhalifler Rusya’yı terk etti
Suriye muhaliflerden oluşan heyet, Soçi’de düzenlenen Suriye Ulusal Dİyalog Kongresi’ni boykot ederek, Rusya’yı terk etti. Yaklaşık 100 kişiden oluşan heyette Suriye’nin "geçici hükümeti"nin eski başkanı Ahmed Toame, silahlı muhalefet temsilcisi Yasir Abdurrahim, Özgür Suriye Ordusu Genel Sekreteri Ahmet Berry ve diğer muhalifler yer alıyordu. Türk Hava Yolları TK-3443 ile Soçi Uluslararası Havalimanı'ndan Ankara’ya yolculuk yapmayı planlayan heyet, Moskova saati ile 14.35’te Rusya’yı terk etti. Kalkıştan önce heyet, "gerçekleşmemiş sözler" başlığı ile bir bildirdi paylaştı.

BİN 500 KİŞİDEN FAZLA KİŞİ KATILDI


Bildiride kongre logosu üzerinde Suriye bayrağının yer almasından dolayı memnun olmadıkları belirtildi.

Öte yandan Soçi’deki Ulusal Diyalog Kongresi, Suriye’nin tüm siyasi ve etno-itiraf gruplarını temsil eden bin 500’den fazla kişinin katılımı ile gerçekleşti. Kongrede Suriye’nin yeni anayasası üzerine çalışmalar yapıldı.

(Şehriyar İmanbeyli / İHA)


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