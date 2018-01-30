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Suriyeli muhalifleri Soçi'de Türkiye temsil edecek

Suriyeli muhalifler, Soçi Kongresi'ne katılmama kararı aldı ve kongrede temsil yetkisini Türkiye'ye verdi.

30 Ocak 2018, Salı 13:19
Suriyeli muhalifleri Soçi'de Türkiye temsil edecek
Dışişleri kaynakları, Soçi'de yapılan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne giden Suriye muhalefetinden grupların Kongre'ye katılmayacaklarını duyurdu.

Havaalanından ayrılmayı reddeden 90 kişilik grubun Türkiye'ye geri döndüğü belirtildi. Kongre'de Suriye muhalefetini Türkiye delegasyonunun temsil edeceği bildirildi. Muhaliflerin havaalanında rejimin bayrağıyla karşılanmaya itiraz etmeleri nedeniyle geri döndükleri belirtildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, anlaşmazlıklar nedeniyle havaalanından ayrılmayı reddeden muhalifler için Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la bir görüşme gerçekleştirmişti.


LAVROV'UN KONUŞMASI YARIDA KESİLDİ


Suriye Kongresi'ne damga vuran bir diğer konu da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yaptığı açılış konuşması oldu.

Kremlin'in mesajını okuyan Lavrov'un sözü bazı delegeler tarafından kesildi. Bazı delegeler, Suriye'de hava saldırıları düzenleyen Rusya'yı sivilleri öldürmekle suçladı.  

Aynı anda ayağa kalkan bir grup delege ise Rusya'ya destekleri nedeniyle teşekkür etti. Bu anlar Rus devlet televizyonunda canlı yayınlandı.


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