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Suriyeli sığınmacı sayısı 3,5 milyonu geçti

Son 7 yılda dünyanın en büyük insani krizlerden birinin yaşandığı Suriye'den Türkiye'ye sığınanların sayısı, 3 milyon 506 bin 532 oldu

Suriyeli sığınmacı sayısı 3,5 milyonu geçti
Suriye'de 2011'de başlayan iç savaş nedeniyle 500 binden fazla insan hayatını kaybederken 5 milyondan fazla Suriyeli ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. Ayrıca 7 milyon Suriyeli, ülke içerisinde yurtlarını terk edip başka bölgelerde yaşamaya mecbur bırakıldı. Binlerce mülteci, Akdeniz ve Ege'nin sularında can verdi. Avrupa'ya göç yolunda kaybedilen hayatlar, ancak Aylan bebeğin sahile vuran cansız bedeniyle fark edilebildi. 

Türkiye, Suriye'deki iç savaştan kaçan milyonlarca insana kapılarını açarak göç yolunda, Suriye içinde varil bombaları ve kimyasal silahlarla ölmesini engelledi. Türkiye, savaştan kaçan Suriyeli sığınmacılara Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yeni bir hayat sundu. Türkiye, Suriyeli sığınmacıların yaralarının sarılması ve yeniden hayata tutunmaları için Birleşmiş Milletler (BM) standartlarında hizmet veriyor.


SIĞINMACI SAYISI 3.5 MİLYON OLDU


AFAD verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'deki toplam Suriyeli sığınmacı sayısı 3 milyon 506 bin 532 oldu.

Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Mardin, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman, Adana ve Malatya'daki geçici barınma merkezlerinde 227 bin 894 Suriyeli ile 6 bin 488 Iraklı bulunuyor. Bu sayının dışındaki 3 milyon 272 bin 150 Suriyeli sığınmacı, sınır illeri başta olmak üzere ülkenin hemen her şehrinde yaşamlarını sürdürüyor.

Suriyeli sığınmacılara verilen hizmetlerin başında barınma, eğitim, sağlık ve güvenlik geliyor. Merkezlerde ibadet ve haberleşme gibi temel ihtiyaçların da ötesinde kamp içinde meslek kursları veriliyor ve erken yaşta evlilikle ilgili farkındalık kampanyaları yürütülüyor.

Türkiye, dünyadaki Suriyeli sığınmacıların yarısından fazlasını tek başına ağırlıyor. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Türkiye'yi "dünyanın en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkesi", UNICEF ise Türkiye'yi "dünyanın en fazla sığınmacı çocuğa ev sahipliği yapan ülkesi" ilan etti.

Türkiye, Suriyeli sığınmacılara sunduğu hizmetler karşılığında 30 milyar 285 milyon 573 bin dolar harcadı.


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