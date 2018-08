Suriyeliler bayram dolayısıyla ülkelerine gitmeye başladı

Bayramı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile güvenli hale getirilen başta Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab gibi bölgelerdeki yakınlarının yanında geçirmek isteyen ve Kilis Valiliği tarafından oluşturulan online randevu sistemine kaydını yaptıran bir grup Suriyeli, sabah erken saatlerden itibaren sınır kapısına geldi. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri nezaretinde Öncüpınar Sınır Kapısı gümrük sahasına alınan Suriyeliler, burada Göç İdaresi görevlilerinin eşliğinde işlemlerini yaptıran Suriyeliler, Kilis Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı merkezde de 0-15 yaş grubu çocuklarının eksik aşılarını yaptırdı.

OTOBÜSLERLE GİTTİLER

Sıcak havanın da etkisiyle zorlandığı gözlenen Suriyeliler, gümrük muhafaza ekiplerinin kontrolünün ardından otobüslerle ülkelerine gönderildi. Suriyeli Aynur Mustafa, AA muhabirine yapığı açıklamada, yaklaşık 4 yıl önce ülkesini terk ederek Türkiye’ye sığınmak zorunda kaldığını belirtti.

ÜLKESİNE DÖNEBİLMENİN SEVİNCİNİ ANLATTI

Kucağında 2 çocuğuyla birlikte kaçak olarak mayın tarlalarının içerisinden geçerek geldiği Türkiye’den verilen izinle yasal olarak ülkesine dönebilmenin sevincini yaşadığını ifade eden Mustafa, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bizim için böyle bir şey yapması gurur verici. Allah hiç kimseyi iyi insanlardan mahrum bırakmasın, anlatmakla bitmez yaşamak lazım. Düşünün bir mayın tarlasının içerisinde kucağında 2 çocukla akşam vakti kaçak geçiyorsun, o nasıl bir şey anlatamam. Recep Tayyip Erdoğan diyorum, başka bir şey demeye gerek yok, ne söylesem ona daha iyisi layık. Onu ne kadar anlatsam bitmez." diye konuştu.

'ÇOK GÜZEL GÜNLER YAŞADIK'

Türkiye’de her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını ve halkın kendilerini bir an olsun yalnız bırakmadığını anlatan Aynur Mustafa, "Her şey için çok teşekkür ediyorum, çocuklarımın eğitimleri sağlandı. Çok güzel günler yaşadık, ülkemde savaş olmadığı zamanlarda bile yaşamadığım güzellikleri Türkiye’de yaşadım." dedi. Bayramlaşmak amacıyla Suriye’ye gidenlerin dönüş işlemleri 31 Aralık Pazartesi günü saat 17.00’de tamamlanacak.

KİLİS (AA)