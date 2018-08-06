Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

Kurban Bayramı’nı memleketlerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan çıkışları devam ediyor. Bayramı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen başta Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab gibi bölgelerde yaşayan yakınlarının yanında geçirmek üzere randevu alan 44 bin Suriyeliden 5 bini ülkesine geçiş yaptı.

Kilis Valiliğince oluşturulan online randevu sistemine kaydını yaptırdıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin nezaretinde, Öncüpınar Sınır Kapısı gümrük sahasına gelen Suriyeliler, Göç İdaresi İl Müdürlüğünce kurulan mobil hizmet biriminde kayıtlarını yaptırdı. Gidiş işlemlerinin devam ettiği alanda hazır bekletilen 112 Acil Servis ekipleri, sıcaklardan bunalan yaşlı ve çocuklara müdahalede bulundu. Kilis Sağlığı Müdürlüğünce kurulan sağlık merkezinde, 0-15 yaş grubundaki çocuklarının eksik aşılarını tamamlayan Suriyeliler, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince yapılan son kontrollerinin ardından otobüslerle ülkelerine gönderildi.

Suriyeli Osman Hacı Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıl önce eşi ve çocuklarıyla birlikte köylerini terk ederek Türkiye’ye sığınmak zorunda kaldığını söyledi. Uzun bir aradan sonra annesi, babası ve yeğenleriyle bayramı birlikte geçirebileceği için mutlu olduğunu anlatan Mustafa, "Arkadaşlarla internet üzerinden randevumuzu aldık. Şu anda yaşadığım duyguları anlatabilecek bir kelime bulamıyorum, çok güzel bir his." diye konuştu. Enes Mustafa da üç yıldır anne ve babasını görmediğini, verilen izin ile onlarla birlikte bir süre zaman geçireceğini belirtti. Bekir Hamo da 2 yıl önce Türkiye’ye sığındığını ve İstanbul’a yerleşip kendisine iyi bir hayat kurduğunu dile getirerek, annesini çok özlediği için bayram izninde ülkesine gitmeye karar verdiğini söyledi. Bayramlaşmak amacıyla Suriye’ye gidenlerin dönüş işlemleri 31 Aralık Pazartesi günü saat 17.00’de tamamlanacak. AA