Suriyelilere 22 ton et dağıtıldı

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Suriye’deki önemli gıda arasında bulunan 22 ton etin kamplarda yaşayan Suriyelilere dağıtımını yaptıklarını söyledi.
'DÜZENLİ OLARAK DESTEK VERİYORUZ'
Suriye’deki kamplarda ve çadır kentlerde yaşayan ailelere gıda, barınma, eğitim ve sağlık alanlarında destek verdiklerini hatırlatan Selim Tosun, "Hava saldırılarından ve çatışmalardan kaçarak Türkiye sınırındaki kamplara yerleşen ailelere düzenli olarak destek veriyoruz. Savaş mağdurlarına yönelik yardım çalışmalarımıza ağır kış şartlarında ağırlık verdik. Bu kapsamda, Türkiye sınırına yakın kamplardaki ailelere et 22 ton et dağıttık. Yardım çalışmalarımız devam ediyor
" dedi.
Ferhat DERVİŞOĞLU/DHA
Senim Tanay