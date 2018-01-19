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Suriyelilere 22 ton et dağıtıldı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'deki çadır kentlerde yaşayan ailelerin et ihtiyacını karşılamak amacıyla 22 ton et dağıtıldı

Suriyelilere 22 ton et dağıtıldı
İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Suriye’deki önemli gıda arasında bulunan 22 ton etin kamplarda yaşayan Suriyelilere dağıtımını yaptıklarını söyledi.

'DÜZENLİ OLARAK DESTEK VERİYORUZ'

Suriye’deki kamplarda ve çadır kentlerde yaşayan ailelere gıda, barınma, eğitim ve sağlık alanlarında destek verdiklerini hatırlatan Selim Tosun, "Hava saldırılarından ve çatışmalardan kaçarak Türkiye sınırındaki kamplara yerleşen ailelere düzenli olarak destek veriyoruz. Savaş mağdurlarına yönelik yardım çalışmalarımıza ağır kış şartlarında ağırlık verdik. Bu kapsamda, Türkiye sınırına yakın kamplardaki ailelere et 22 ton et dağıttık. Yardım çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Ferhat DERVİŞOĞLU/DHA


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