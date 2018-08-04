Surlara çıkmak size de yasak!
Diyarbakır’da yasak olmasına rağmen vatandaşlar güvenliğini düşünmeden surlara çıkmaya devam ediyor. Ne asılan tabelalar ne de yapılan uyarılar, ziyaretçileri engelleyemedi!
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde vatandaşların hizmetine açılan Hz. Süleyman Camii yanındaki park alanını çevreleyen surlara çıkış, güvenlik nedeni ile yasaklanmıştı.
SİZE DE YASAK!
Ziyaretçiler yasağa rağmen surların üzerine çıkmaya devam ediyor.
Surlardan düşenlerin ardından yapılan tüm duyuru ve asılan tabelalara rağmen vatandaşlar fotoğraf çektirmek ve çevreyi seyretmek için surlara çıkıp tehlike oluşturmaya devam ediyor.