Sürmene denize kayıyor: Binalar boşaltıldı



MAHALLE SAKİNİ: ÖNCEDEN TEHLİKE YOKTU



'AĞAÇLAR OLMADIĞI İÇİN'

Kübra Akalın

'ye bağlı 2 bin 229 nüfuslu Soğuksu Mahallesi zemininde yaklaşık 1 yıldır kayma görülüyor. Sürmene Devlet Hastanesi’nin de bulunduğu bölgede kayma sonucu bazı yapılar yan yattı, yollarda çökmeler oldu. Tehlikenin artması üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesi yetkilileri harekete geçti, mahallede kaymalara karşı ’Fore kazıklı’ önlem almaya başladı.Bu sırada evlerinden tahliye edilen yaklaşık 200 kişi ilçede başka konutlara yerleştirildi.İlçede arazi ve evi zarar gören Suzan Altıhoka yaşanan heyelanın tedbirsizlik sonucu oluştuğunu belirterek "Daha önce böyle bir tehdit yoktu. Buralarda binalar yapıldı. Ne olduysa ondan sonra oldu.Şimdi burada bir önlem alınıyor, Allah razı olsun ama çaylığım gitti. Ben tek maaş ile geçiniyorum, ne yapacağım?" diye sordu.Heyelan tehlikesine karşın tahliye edilen 18 konutlu apartman sakinlerinden emekli öğretmen Ali Kemal Bulut da endişeli olduklarını belirterek şöyle dedi:"Bize tehlikeli olduğunu söyleyince bizler de buradan çıktık. Kiraya geçtik. Eşyalarımız çoğu içeride. Mağduriyetimizden öte korkumuz var. Burada ağaçlar vardı. Şimdi ise çay alanı var. Ağaçların olmayışı bu heyelanda etkili oldu. İnşallah evimize döneriz."Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, bölgede süren çalışmaları yerinden inceleyerek, bilgi aldı. Gümrükçüoğlu, şöyle konuştu:"Bu bölgelerimizden biri de Sürmene ilçemiz. Burada önemli bir heyelan 15 dekarlık bir alanı etkiledi. İlçe ve büyükşehir belediyemizle birlikte bölgeyi sağlama alabilmek amacıyla bir çalışma yaptık. Bu projede AFAD’ın katkıları oldu. İlgili bakanlıklarımıza durumu ilettik ve hemen heyelan onarımına başladık. İlk etapta 3 milyon 210.000 lira bedelle, 136 fore kazıkla ki bu fore kazıklar sağlam kayaya 2 metre ile 4 metreye kadar yerleştiriliyor. Ardından da bir duvar yapılarak gerekli önlemler alınmaya çalışılıyor.Toplamda 6 milyon liraya ulaşan bir rakam buranın garantiye alınabilmesi için bu bölgeye harcanacak. Bunun neticesinde bölgemiz rahata kavuşacaktır. Takibimiz sürecek. Heyelan olaylarının sık görüldüğü bir bölgede yaşıyoruz. Bunun bilincinde hareket etmeliyiz."