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Sürpriz ikili: Rıza Esendemir ve Gözde Mukavelat el ele görüntülendi

Rıza Esendemir, önceki akşam Beyoğlu’nda, “Kızlarım İçin” dizisinın oyuncularından Gözde Mukavelat ile el ele görüntülendi

09 Şubat 2018, Cuma 09:19
Sürpriz ikili: Rıza Esendemir ve Gözde Mukavelat el ele görüntülendi
Gözde Mukavelat ile görüntülenen Rıza Esendemir, “Gözde ile bir aydır beraberiz. Şimdiye kadar böyle güzel giden bir ilişkim olmamıştı. Muhteşem yoğun yaşıyoruz” dedi.  

*Radyocu Rıza Esendemir 1.5 yıl evli kaldığı İrem Derici’den Mart 2016’da boşanmıştı.

Öte yandan Rıza Esendemir ekim ayında da Nazlı Yanılmaz ile görüntülenmişti ve bir mekan çıkışında “Yeniden sırılsıklam aşık oldum” demişti.

Rıza Esendemir: Yeniden aşığım

GÖZDE MUKAVELAT KİMDİR?

1977 İzmir doğumlu oyuncu Gözde Mukavelat dans eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini Avrupa Yakası ile gerçekleştiren Gözde Mukavelat özellikle Arka Sıradakiler dizisinde Büşra karakteri ile çıkış yakalamayı başardı.

2004 yılında Avrupa Yakası ile başladığı dizi oyunculuk serüvenine Yalancı Yarim, Doktorlar, Arka Sıradakiler, Unutulmaz, Çılgın Kanal, Küçük Gelin, Filinta, Acil Aşk Aranıyor ve Anne dizisi ile devam etti. Gözde Mukavelat en son Kızlarım için dizisinde rol aldı.



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