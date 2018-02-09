Sürpriz ikili: Rıza Esendemir ve Gözde Mukavelat el ele görüntülendi

GÖZDE MUKAVELAT KİMDİR?

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Elif Bayram

ile görüntülenen“Gözde ile bir aydır beraberiz. Şimdiye kadar böyle güzel giden bir ilişkim olmamıştı. Muhteşem yoğun yaşıyoruz” dedi.*Radyocu1.5 yıl evli kaldığıMart 2016’da boşanmıştı.Öte yandanekim ayında daile görüntülenmişti ve bir mekan çıkışında “Yeniden sırılsıklam aşık oldum” demişti.1977 İzmir doğumlu oyuncu Gözde Mukavelat dans eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini Avrupa Yakası ile gerçekleştiren Gözde Mukavelat özellikle Arka Sıradakiler dizisinde Büşra karakteri ile çıkış yakalamayı başardı.2004 yılında Avrupa Yakası ile başladığı dizi oyunculuk serüveninedizisi ile devam etti. Gözde Mukavelat en son Kızlarım için dizisinde rol aldı.