Sürpriz ikili: Rıza Esendemir ve Gözde Mukavelat el ele görüntülendi

Gözde Mukavelat
ile görüntülenen Rıza Esendemir,
“Gözde ile bir aydır beraberiz. Şimdiye kadar böyle güzel giden bir ilişkim olmamıştı. Muhteşem yoğun yaşıyoruz” dedi.
*Radyocu Rıza Esendemir
1.5 yıl evli kaldığı İrem Derici’den
Mart 2016’da boşanmıştı.
Öte yandan Rıza Esendemir
ekim ayında da Nazlı Yanılmaz
ile görüntülenmişti ve bir mekan çıkışında “Yeniden sırılsıklam aşık oldum” demişti.
GÖZDE MUKAVELAT KİMDİR?
1977 İzmir doğumlu oyuncu Gözde Mukavelat dans eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini Avrupa Yakası ile gerçekleştiren Gözde Mukavelat özellikle Arka Sıradakiler dizisinde Büşra karakteri ile çıkış yakalamayı başardı.
2004 yılında Avrupa Yakası ile başladığı dizi oyunculuk serüvenine Yalancı Yarim, Doktorlar, Arka Sıradakiler, Unutulmaz, Çılgın Kanal, Küçük Gelin, Filinta, Acil Aşk Aranıyor ve Anne
dizisi ile devam etti. Gözde Mukavelat en son Kızlarım için dizisinde rol aldı.
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