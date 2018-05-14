Sürücü uçtu, ayakkabısı frende kaldı
Adıyaman’da, motosikletin yayaya çarpması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı. Yayaya çarpan motosiklet sürücüsü motosikletin üzerinden fırlarken frene takılı kalan ayakkabısı ise dikkatlerden kaçmadı
Mustafa Harmancı'nın kullandığı motosiklet, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Mustafa Yalçın’a çarptı. Motosiklet daha sonra yolda bulunan 2 demir dubayı da yerinden sökerek durabildi.
AYAKKABISI FRENDE KALDI
Yaşanan kaza sonucu Mustafa Harmancı motosikletinden fırlayarak asfalta düşerken sürücünün ayakkabısının motosiklet frenine takılı kalması ise dikkatlerden kaçmadı.
Yaşanan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa Harmancı ile yaya Mustafa Yalçın, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.