Sürücüler fark etmedi, defalarca üzerinden geçti

DEFALARCA ÜZERİNDEN GEÇTİLER

KİMLİĞİNİ TESPİT ETMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Mine Bozkurt

Sahil yolu üzerinde bir yaya ya araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan şahsı fark etmeyen diğer sürücüler dakikalarca yayanın üzerinden geçti.Bir sürücünün fark etmesi sonucu olay 112 ve jandarmaya haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri adamın cesedinin parçalanmış ve kafasının kopmuş olduğunu gördü.Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluşurken yol tek şeritten kontrollü şekilde ulaşıma açıldı. Ekipler üzerinden onlarca araç geçen cesedin kopan kafasını bulmak için çalışma başlattı.Şahsın kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.Öte yandan jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.