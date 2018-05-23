Sürücüsü bayılan öğretmen servisi otobüs durağına daldı: 5 yaralı

Kaza, Mardin yolunun Şanlıurfa girişinde yaşandı. Karaali kırsal Mahallesi bölgesindeki okullarda görev yapan öğretmenleri Şanlıurfa merkeze getirmekte olan Reşit P. idaresindeki 63 S 1527 plakalı minibüs, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon başında fenalaşması sonucu yoldan çıktı. İçerisinde 17 öğretmenin bulunduğu minibüs ilk önce kaldırıma, daha sonra ise otobüs durağına çarptı. Kazada minibüste bulunan 4 öğretmen ile sürücü yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Minibüste bulunan diğer öğretmenlerin kazadan yara almadan kurtuldukları öğrenilirken minibüsün daldığı durakta kimsenin olmaması ise büyük bir faciayı önledi.

Sürücünün direksiyon başında bayıldığını fark ettiklerini ve herkesin “Direksiyonu tutun” diye bağırmaya başladığını söyleyen öğretmenlerden Şahin Uçan, bir anda savrulmaya başladıklarını dile getirdi. Olayı tam göremediğini belirten Uçan, "Ben tam göremedim. Sanırım şoför bayıldı. Direksiyonu tutan da yoktu. Birileri içeriden direksiyonu tutun diye bağırıyordu. Sonra savrulduk. Herkes birbirinin üstüne savruldu. Allah'tan kimseye bir şey olmadı" diye konuştu.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.